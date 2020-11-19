|
В МОК отправили письма про Кравченко и Баскова. Вот что им ответили
Источник материала: Партизан
Белорусский фонд спортивной солидарности после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, в момент задержания которого во «дворе перемен» видели человека, похожего на председателя ФХБ Дмитрия Баскова, направило письма в Международный олимпийский комитет. Вот какой ответ они получили, пишет
Фото: Reuters
«Подтверждаем получение ваших писем и благодарим вас за то, что довели до нашего сведения тревожные сообщения, касающиеся Андрея Кравченко и Дмитрия Баскова.
Доводим до вашего сведения, что дело Кравченко было внесено в промежуточный отчет, который был представлен Исполкому МОК 11 ноября 2020 г. Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся ситуацией в спортивном сообществе Беларуси и будет пристально наблюдать за ее развитием.
По поводу обвинений в адрес Дмитрия Баскова мы связались с НОК Беларуси и Международной федерацией хоккея для получения дополнительной информации и будем продолжать следить за ситуацией через все доступные каналы».
Письмо подписано Джеймсом Маклаудом, директором по олимпийской солидарности и связям с НОК Международного олимпийского комитета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фонд спортивной солидарности после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, в момент задержания которого во «дворе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)