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В МОК отправили письма про Кравченко и Баскова. Вот что им ответили

19.11.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, в момент задержания которого во «дворе перемен» видели человека, похожего на председателя ФХБ Дмитрия Баскова, направило письма в Международный олимпийский комитет. Вот какой ответ они получили, пишет SPORT.TUT.BY.


Фото: Reuters

«Подтверждаем получение ваших писем и благодарим вас за то, что довели до нашего сведения тревожные сообщения, касающиеся Андрея Кравченко и Дмитрия Баскова.

Доводим до вашего сведения, что дело Кравченко было внесено в промежуточный отчет, который был представлен Исполкому МОК 11 ноября 2020 г. Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся ситуацией в спортивном сообществе Беларуси и будет пристально наблюдать за ее развитием.

По поводу обвинений в адрес Дмитрия Баскова мы связались с НОК Беларуси и Международной федерацией хоккея для получения дополнительной информации и будем продолжать следить за ситуацией через все доступные каналы».

Письмо подписано Джеймсом Маклаудом, директором по олимпийской солидарности и связям с НОК Международного олимпийского комитета.
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, в момент задержания которого во «дворе...
 
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