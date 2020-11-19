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Лукашенко приказал разобраться с Купаловским

19.11.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко пообщался на тему культуры с новым министром. Смысл и форма монолога были соответствующими.

Так все узнали про «нужник», которым был Купаловский театр до вмешательства Лукашенко, «хрукающего» у корыта Латушко и прочих «протестунов».



Итак, вот что рассказал Лукашенко о культуре, купаловцах и их бывшем руководители (цитируется по сообщениям его пресс-службы).

Как Лукашенко театр из «нужника» в «конфетку» превратил


— Вот возьмите, к примеру, театр Янки Купалы, на злобу дня. Все уйдет, мы с вами уйдем — из власти, из жизни — а эта гадкая страница останется на всю жизнь. Национальный театр! Не знаю, помнишь ли ты (совсем молодым еще был), когда Володя, твой отец, работал (имеется в виду Владимир Рыженков — отец первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. — Прим.), мы даже обсуждали часто эту проблему: театр в нужник превратился, и у меня под окном в Администрации президента туалет был, — рассказал Лукашенко. — И я как человек спокойный, не националист — интернационалист полный, думаю: ну это же все-таки национальный театр, это же лицо. И я все сделал, чтобы он превратился в эту конфетку, в игрушку. Это как такая красивая внешне детская игрушка с хорошей внутренней начинкой — я так мечтал. Контролировал кадры, чтобы пришли нормальные, молодежь пришла.

Как Латушко «у корыта хлебал, хрюкал и «диктатору» прислуживал»


Не забыл и про бывшего директора театра Павла Латушко.

— Пришел один негодяй, просился туда, клялся, что будет верным стране, отечеству и президенту, и что случилось? Что случилось с этой труппой? — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, ряд работников воспользовались сложившейся ситуацией и «на фоне протестных настроений заявили о себе».

— Что, у этого Латушко нутро было иное? Он что, перевернулся за неделю? Да он уже полжизни прожил. Ладно 20-летние бы перевернулись — задурманили им голову. Он же, как они сами говорят, у корыта хлебал, хрюкал у этого корыта не одно десятилетие и «диктатору» прислуживал. Что, у него это в один день появилось? Матуля ему рассказала? Нет, гнильца была давно. И не гнильца, гнилье было. И оказалось, к сожалению, что так у многих наших «творчых» работников и прочих. Вот в чем суть, в чем проблема.

Призвал потерпеть тех купаловцев, кто против насилия


— Ну ладно, у вас такое мнение, вы против насилия, против еще чего-то — ну потерпите, большое видится на расстоянии, и вы поймете скоро, в чем здесь смысл. Нет, они же выкатили, выскочили с этими протестунами в тот же день. Значит, у них внутри это было посеяно, заложено. Поэтому не надо никому вешать лапшу на уши, что это была реакция на какое-то насилие. Вы должны быть выдержанными, вы же лицо нации.

О том, что происходит «слава богу, только в Минске и, слава богу, по воскресеньям»


Лукашенко заявил, что ситуацию с Купаловским надо решить, чтобы «этот позор не остался в истории белорусского народа как тяжелое пятно», когда он уйдет.


— Это уже никуда не денешь, как и то, что происходит у нас в Минске. Слава богу, только в Минске и, слава богу, по воскресеньям. Все же думают, глядя в интернет, что у нас страна перевернулась. Даже ближайшие наши соседи, россияне, думают, что же там происходит? Да ничего не происходит того, чего кому-то хотелось бы — полякам, литовцам или украинцам, политикам, — заявил Лукашенко.

О министре культуры, которого назначил, потому что тот поляк


Обращаясь к новому министру, Лукашенко отметил, что при принятии кадрового решения из биографических данных узнал, что Анатолий Маркевич по национальности поляк.

— Наверное, в этой ситуации это к лучшему. Мы действительно интернационалисты, несмотря на наши отношения (с Польшей. — Прим.), — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что руководить сферой культуры должен патриот, любящий свою страну, способный навести в отрасли порядок и, образно говоря, вернуть культуре ее истинное лицо.

— Это должно быть действительно лицо нации. Если мы этого не сделаем — это будет пятном и позором на нашем поколении. Культура должна служить народу, она должна быть олицетворением нашего государства — первого в нашей истории суверенного и независимого, — резюмировал Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко пообщался на тему культуры с новым министром. Смысл и форма монолога были соответствующими.
 
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