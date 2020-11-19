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Журналистку БелаПАН Юлию Коцкую арестовали на 8 суток

19.11.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 ноября судья суда Московского района столицы Лидия Телица признала её участницей воскресной протестной акции 15 ноября, которую она освещала. Коцкая свою вину не признала.


В протоколе утверждается, что она "протестовала" возле станции метро "Пушкинская" и была там задержана. А на самом деле журналистка находилась в номере отеля "Орбита", из окна которого наблюдала за уличной акцией. В номере её и задержала милиция (после составления протокола её отпустили). Судья отказалась от просмотра записей камер видеонаблюдения в "Орбите", сообщает БелаПАН.

Юлию Коцкую взяли под стражу в зале суда.

За решёткой в Беларуси находится более двух десятков журналистов.
 
 
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19 ноября судья суда Московского района столицы Лидия Телица признала её участницей воскресной протестной акции 15 ноября, которую она освещала. Коцкая свою вину не...
 
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Журналистку БелаПАН Юлию Котскую арестовали на восемь суток
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