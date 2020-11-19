Журналистку БелаПАН Юлию Коцкую арестовали на 8 суток





В протоколе утверждается, что она "протестовала" возле станции метро "Пушкинская" и была там задержана. А на самом деле журналистка находилась в номере отеля "Орбита", из окна которого наблюдала за уличной акцией. В номере её и задержала милиция (после составления протокола её отпустили). Судья отказалась от просмотра записей камер видеонаблюдения в "Орбите", сообщает БелаПАН.





Юлию Коцкую взяли под стражу в зале суда.





За решёткой в Беларуси находится более двух десятков журналистов.