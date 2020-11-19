«Беларуськалий» уволил 49 работников, которые заявили о присоединении к стачке

Источник материала: Onliner

Эта информация была опубликована в официальном Telegram-канале предприятия. «Отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в стачку противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу, и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул», — пишут представители промышленного гиганта.

— В последнее время в отдельных интернет-источниках появляется информация об отказе некоторых работников ОАО «Беларуськалий» от исполнения своих трудовых обязанностей по причине присоединения к стачке, что не всегда соответствует действительности. Необходимо отметить, что указываемые в шаблонных заявлениях вступающих в стачку акты национального и международного права не содержат даже определения понятия «стачка» и не предусматривают порядок ее объявления и проведения.

Так, в соответствии с подпунктом d пункта 1 статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, участвующие в указанном пакте государства обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. Данное право нашей страной обеспечено Конституцией и Трудовым кодексом.

Но лицами, агитирующими за вступление в стачку, порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, несмотря на решение суда Минской области, которым забастовка в ОАО «Беларуськалий» была признана незаконной. Таким образом, отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в стачку противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу, и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул, — объясняют свою позицию на предприятии.

Также на «Беларуськалии» заявили, что в настоящее время за прогулы уволены 49 работников, а «в отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством».