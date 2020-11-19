Минчанина осудили за оскорбление омоновца

Минчанина осудили за оскорбление по телефону командира отряда милиции особого назначения УВД Могилевского облисполкома.





По данным ведомства, 11 октября на номер телефона сотрудника могилевского ОМОНа поступил звонок от неизвестного мужчины.

Звонившим оказался 37-летний минчанин, который ранее не участвовал в акциях протеста.

Суд Октябрьского района Могилева привлек его к административной ответственности в виде штрафа.