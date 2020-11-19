Эксперты ООН по правам человека призвали власти Беларуси к расследованию насилия в отношении протестующих

Эксперты ООН по правам человека серьезно обеспокоены ростом количества сообщений из Беларуси о массовых задержаниях, запугивании и пытках и призвали власти страны провести быстрое, независимое и беспристрастное расследование чрезмерного применения силы и незаконных ответных действий в отношении мирных протестующих, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.





Заявление подписали 10 экспертов ООН, в том числе специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги: занимающая защитой прав на свободу мнений Ирэн Хан, вопросом о пытках — Нильс Мельцер, вопросом о положении правозащитников — Мэри Лолор, члены рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

«Я решительно осуждаю крупномасштабные нарушения прав на мирные собрания, свободу мнений и их выражения, а также права на участие в ведении государственных дел со стороны правительства Беларуси. Права мирных демонстрантов, правозащитников, представителей гражданского общества и журналистов остаются не защищенными от несоразмерно жестоких и явно незаконных действий сил безопасности», — заявила Марен.

Эксперты ООН отмечают, что 15 ноября в Минске и по всей стране было задержано не менее 1.200 мирных демонстрантов. В столице силы безопасности применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против мирных протестующих на территории, получившей название «площадь Перемен».

По словам экспертов, пытки и жестокое обращение с участниками мирных протестов стали обычным явлением после президентских выборов 9 августа. «Эти нарушения сопровождаются безнаказанностью, проистекающей из нежелания властей проводить надлежащие уголовные расследования по заявлениям о пытках, в то время как некоторые адвокаты говорят, что им было отказано в полном доступе к своим клиентам», — заявили они, с обеспокоенностью отметив, что вместо этого власти быстро возбуждают уголовные дела против мирных демонстрантов и правозащитников.

Эксперты ООН также обращают внимание, что среди задержанных 15 и 16 ноября не менее 25 журналистов. «Журналисты и другие наблюдатели играют существенную роль в привлечении к ответственности, и их задержание является опасным сигналом безнаказанности. И в ответ на их усилия по осуждению этих хорошо задокументированных нарушений правозащитники продолжают подвергаться преследованиям, запугиваниям и задержаниям», — говорится в заявлении.

«Власти должны провести быстрое, тщательное, независимое и беспристрастное расследование законности действий сотрудников полиции», — призвали эксперты, добавив, что «любое нарушение абсолютного и не допускающего отступлений запрета на пытки и другое жестокое обращение должно преследоваться и наказываться. Запрет на пытки не может быть приостановлен или ограничен ни при каких обстоятельствах».

Специальные докладчики призвали белорусские власти обеспечить незамедлительное освобождение всех мирных демонстрантов, представителей гражданского общества, журналистов, задержанных за законное осуществление своих прав человека, а также предоставление возможности оспорить предъявленные им обвинения.

«Беларусь должна обеспечить верховенство закона в своей судебной системе и незамедлительно прекратить репрессии против собственного народа», — подчеркнула Марен.