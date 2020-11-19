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Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости

19.11.2020 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске в пятницу 20 ноября в Храме Вознесения Христова по адресу Гамарника, 27а пройдет церемония прощания с Романом Бондаренко, умершим 12 ноября в результате драки с неизвестными во дворе своего дома в Минске, предположительно из-за бчб-лент.

Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости

Семья Романа Бондаренко в комментарии для Naviny.by сообщила, что на церемонию прощания могу прийти все желающие. Погребение Романа семья запланировала на Северном кладбище.

«Я хотела бы, чтобы люди просто пришли проститься с моим сыном, чтобы все прошло безопасно для всех. Прошу соблюдать этику, обязательно масочный режим. Это всё-таки семейное мероприятие», — сказала Елена Бондаренко в разговоре с Naviny.by.

Мама Романа сообщила, что осмотрела тело сына перед погребением. «Он узнаваем, насчет травм на теле, я не могу сейчас давать комментарии», — сказала она.

Роман Бондаренко, 31 год, умер в больнице 12 ноября. Врачи, пытаясь спасти молодого человека, провели операцию на мозге, но он скончался. В Больницу скорой медицинской помощи Романа доставили поздно вечером 11 ноября из Центрального РОВД Минска. Там Роман оказался после потасовки во дворе своего дома по улице Червякова — дворике Перемен.

Сегодня 19 ноября был задержан врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, который сообщил о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.178 Уголовного кодекса Республики Беларусь «разглашение врачебной тайны». Предположительно, речь идет об информации о том, что в крови Романа медиками обнаружено ноль промилле этилового спирта, что противоречит информации, распространенной властями.

Мать Романа Бондаренко предоставила редакции Naviny.by фото медицинских документов, из которых следует, что Роман перед смертью был трезв.

Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости

В документе указано, что в крови содержится 0 промилле, в моче и слюне — Z % этилового спирта.

Вечером 19 ноября силовики также пришли домой к журналистке TUT.BY Катерине Борисевич, которая готовила материл о Бондаренко. Ее увезли неизвестные в масках.

В среду около 10 часов вечера  жители домов с «Площади перемен», что в районе улицы Червякова, увидели, что к ним приехали микроавтобусы с неизвестными в масках, чтобы в очередной раз снять бело-красно-белые ленточки.

Жители многоэтажек тут же написали об этом в местном чате. Среди тех, кто решил выйти на улицу, был Роман Бондаренко, некогда служивший во внутренних войсках в 3-й бригаде особого назначения, известной как 3214. Он успел написать: «Я выхожу!»

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в пятницу 20 ноября в Храме Вознесения Христова по адресу Гамарника, 27а пройдет церемония прощания с Романом Бондаренко, умершим 12 ноября в резу
 
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