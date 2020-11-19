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Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости
Источник материала: Навiны
В Минске в пятницу 20 ноября в Храме Вознесения Христова по адресу Гамарника, 27а пройдет церемония прощания с Романом Бондаренко,
Семья Романа Бондаренко в комментарии для Naviny.by сообщила, что на церемонию прощания могу прийти все желающие. Погребение Романа семья запланировала на Северном кладбище.
«Я хотела бы, чтобы люди просто пришли проститься с моим сыном, чтобы все прошло безопасно для всех. Прошу соблюдать этику, обязательно масочный режим. Это всё-таки семейное мероприятие», — сказала Елена Бондаренко в разговоре с Naviny.by.
Мама Романа сообщила, что осмотрела тело сына перед погребением. «Он узнаваем, насчет травм на теле, я не могу сейчас давать комментарии», — сказала она.
Роман Бондаренко, 31 год, умер в больнице 12 ноября. Врачи, пытаясь спасти молодого человека, провели операцию на мозге, но он скончался. В Больницу скорой медицинской помощи Романа доставили поздно вечером 11 ноября из Центрального РОВД Минска. Там Роман оказался после потасовки во дворе своего дома по улице Червякова — дворике Перемен.
Сегодня 19 ноября был задержан врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, который сообщил о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко.
Мать Романа Бондаренко предоставила редакции Naviny.by фото медицинских документов, из которых следует, что Роман перед смертью был трезв.
В документе указано, что в крови содержится 0 промилле, в моче и слюне — Z % этилового спирта.
Вечером
В среду около 10 часов вечера жители домов с «Площади перемен», что в районе улицы Червякова, увидели, что к ним приехали микроавтобусы с неизвестными в масках, чтобы в очередной раз снять бело-красно-белые ленточки.
Жители многоэтажек тут же написали об этом в местном чате. Среди тех, кто решил выйти на улицу, был Роман Бондаренко, некогда служивший во внутренних войсках в 3-й бригаде особого назначения, известной как 3214. Он успел написать: «Я выхожу!»
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В Минске в пятницу 20 ноября в Храме Вознесения Христова по адресу Гамарника, 27а пройдет церемония прощания с Романом Бондаренко, умершим 12 ноября в резу
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