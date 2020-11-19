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Умер известный белорусский тренер Владимир Козлов

19.11.2020 21:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 78-м году жизни умер известный белорусский волейбольный тренер Владимир Козлов. Об этом сообщает Белорусская федерация волейбола.

— Владимир Николаевич внес неоценимый вклад в развитие волейбола на международном уровне. Он был главным тренером женской национальной команды Беларуси с 2000 по 2007 гг., дважды бронзовым призером чемпионата Европы среди юниорок. Его имя золотыми буквами вписано в историю команды минского «Коммунальника», которая успешно выступала в чемпионате СССР. Владимир Николаевич за время своей тренерской карьеры становился многократным призером и победителем чемпионата Беларуси, многократным обладателем Кубка.

Руководство и весь коллектив белорусской федерации волейбола выражает свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, его воспитанникам.

 
 
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Руководство и весь коллектив белорусской федерации волейбола выражает свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, его воспитанникам.
 
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