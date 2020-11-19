Мария Василевич разъяснила, на кого может распространяться норма об утрате белорусского гражданства









Член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич, представляя законопроект в Овальном зале, объяснила, что вопрос об утрате белорусского гражданства может инициироваться при совокупности серьезных оснований.





«Во-первых, речь идет только о тех лицах, которые нарушили взятые при приобретении гражданства обязательства соблюдать и уважать Конституцию Беларуси. К ним относятся иностранцы или лица без гражданства, которые приобрели гражданство в результате приема в гражданство, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Беларуси.





Особо хочу обратить внимание на то, что норма об утрате белорусского гражданства не будет распространяться на граждан Беларуси, родившихся в пределах современной территории республики или являвшихся гражданами бывшего Советского Союза и получивших гражданство Беларуси», — подчеркнула она.





Во-вторых, участие лица в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси должно быть обязательно подтверждено наличием вступившего в законную силу приговора суда.





«В-третьих, несмотря на наличие перечисленных условий, человек может сохранить гражданство Беларуси, поскольку вопрос о его утрате будет рассматриваться в исключительных случаях, с учетом национальных интересов, коллегиально принимая во внимание личность гражданина, тяжесть содеянного, семейные и другие обстоятельства. В-четвертых, принятое решение может быть обжаловано в судебном порядке», — добавила Мария Василевич.

