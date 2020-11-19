ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боец смешанных единоборств Кудин не пришёл в суд, его объявили в розыск

19.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Боец смешанных единоборств Алексей Кудин 19 ноября не пришёл в суд в Молодечно, его объявили в розыск, сообщает "Региональная газета".


Алексей Кудин и ОМОН / rh.by​

В августе во время протестов 35-летний спортсмен был задержан и провёл полторы недели в следственном изоляторе. После его перевели под домашний арест. Кудина обвиняют в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел (ст. 363 УК), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Жена Кудина сказала милиционеру, что он поехал в суд. Но там так и не появился. Его мобильный телефон не отвечает. Судья Ольга Дубовик после получения этой информации изменила меру пресечения спортсмену на содержание под стражей. Пока Алексея Кудина ищут, рассмотрение дела приостановлено.

В октябре спортсмена оштрафовали на 675 рублей за участие в акции протеста 10 августа в Молодечно. Но, как видим, наказание административным делом не ограничилось.

Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей и профессионалов. У него пятеро детей: три дочери и два сына.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боец смешанных единоборств Алексей Кудин 19 ноября не пришёл в суд в Молодечно, его объявили в розыск, сообщает "Региональная газета".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларуськалий» уволил 49 работников, которые заявили о присоединении к стачке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика