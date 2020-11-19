ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская встретилась с премьер-министром Нидерландов Рютте

19.11.2020 22:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Во время визита в Нидерланды экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 19 ноября встретилась с премьер-министром Марком Рютте.

Тихановская встретилась с премьер-министром Нидерландов Рютте

«Она заявила, что для народа Беларуси очень важно, чтобы дела о нарушении прав человека были переданы в Международный уголовный суд в Гааге. Светлана также объявила о создании центра универсальной юрисдикции в Вильнюсе, который будет заниматься сбором данных о преступлениях режима против мирных белорусов», — сообщает телеграм-канал Тихановской.

На встрече обсуждены и будущие экономические санкции ЕС против предприятий, связанных с белорусскими властями. Как сообщалось, министры иностранных дел стран Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября согласились с необходимостью введения третьего пакета санкций в отношении Беларуси.

Экс-кандидат в президенты рассказала Рютте о гибели Романа Бондаренко, которую она назвала убийством, а также о репрессиях в отношении активных участников дворовых и районных сообществ и жестокие действия силовиков против мирного населения.

«Тихановская заявила, что белорусы нуждаются в помощи мирового сообщества, и добавила, что поддержка демократии и прав человека не является вмешательством в дела другого государства, — говорится в сообщении. — На вопрос об отношениях с Россией Светлана ответила, что белорусская революция не имеет антироссийского характера, она продемократическая».

Рютте поинтересовался судьбой политзаключенных. Тихановская сообщила об уголовном деле в отношении ее супруга Сергея Тихановского и уточнила, что сейчас признанных правозащитниками узников совести в Беларуси уже 125. При этом в стране не возбуждено ни одного уголовного дела о насилии и пытках мирных протестующих.

Премьер-министр Нидерландов высказал «слова восхищения белорусским народом». Рютте заявил, что страна продолжит помогать Беларуси: королевство уже выделило 1,6 млн долларов на поддержку белорусского гражданского общества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время визита в Нидерланды экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 19 ноября встретилась с премьер-министром Марком Рютте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер известный белорусский тренер Владимир Козлов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика