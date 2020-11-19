Евросоюз больше не выделит ни одного евро режиму Александра Лукашенко, все предназначенные для Беларуси средства будут направлены на поддержку гражданского общества, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 19 ноября по итогам видеоконференции Совета министров иностранных дел ЕС.





«Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации. Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но будьте уверены, что Лукашенко не пойдет ни одного евро», — сказал Боррель на брифинге, видеозапись которого размещена на сайте Совета ЕС.

В ходе видеоконференции министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью введения третьего пакета санкций в отношении Беларуси.

Отвечая на вопрос о дальнейших санкциях, Боррель отметил: «Ситуация с Беларусью предельно ясна — нет никаких позитивных сигналов от режима Лукашенко, который продолжает отказываться от каких-либо обсуждений с ЕС, отказывается принять миссию ОБСЕ и продолжает осуществлять репрессии против народа. Я вижу, что в таких условиях ЕС обязан реагировать, используя все имеющиеся у него инструменты. Санкции — это один из них».

Боррель напомнил, что в санкционные списки ЕС включены уже более 50 белорусских чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах и репрессиям в отношении граждан.

«Сейчас мы должны перейти к более чувствительным мерам, ввести санкции в отношении компаний», — сказал глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, страны ЕС должны внести предложения по новым санкциям. «Мы попросили их внести столько предложений, сколько они смогут, и я приложу все усилия, чтобы мы смогли как можно раньше ввести эти меры в действие», — сказал он.

Отвечая на вопрос, был ли заморожен хоть один счет в европейских банков у тех чиновников, которые уже попали под санкции, Боррель сказал, что не владеет информацией. «Реализацией санкцией занимается заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис», — отметил он.

Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября, включив в санкционный список 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября. В новый список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Таким образом, в санкционном списке ЕС этого года 59 человек. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. «Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список», — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции предусматривают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах. 6 ноября Канада объявила, что присоединяется к санкциям, которые в отношении Беларуси ввел Евросоюз.

К санкциям ЕС в отношении представителей белорусской власти также присоединилась Швейцария.