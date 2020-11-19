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Студента наказали двумя годами колонии за изготовление коктейлей Молотова

20.11.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении студента 3-го курса столичного университета, который изготовил коктейли Молотова, сообщили в пресс-службе Мингорсуда.

Студента наказали двумя годами колонии за изготовление коктейлей Молотова

Молодой человек признан виновным в изготовлении, хранении и перевозке предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщали следователи, около часа ночи 12 августа сотрудники милиции обратили внимание на автомобиль Audi. Его водитель и пассажир вызвали подозрение у правоохранителей на причастность к участию в массовых беспорядках, произошедших в районе перекрестка улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского в Минске.

Требование об остановке водитель не выполнил и стал скрываться. В результате преследования Audi была остановлена, в салоне находились 20-летний парень и его 45-летняя мать. В машине обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки.

По информации пресс-службы суда, горючее вещество молодой человек создал дома в одной из деревень Минской области, используя для этого подручные средства.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении студента 3-го курса столичного университета, который изготовил коктейли Молотова,...
 
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