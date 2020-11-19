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Минтранс РФ до 3 декабря должен просчитать экономику экспорта белорусских нефтепродуктов
Источник материала: АФН
Министерство транспорта РФ должно к 3 декабря подготовить экономические расчеты по возможности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.
Такое поручение было дано по итогам встречи вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым 18 ноября, сообщает
По словам одного из собеседников агентства, Беларусь хотела бы, чтобы совокупные транспортные расходы на новом направлении были не больше, чем при действующей схеме поставок через Прибалтику. В то же время такой подход не устраивает российскую сторону, так как в этом случае логистический вариант будет экономически не привлекателен для РФ, добавил другой источник агентства.
Расчеты должны быть подготовлены к началу декабря, когда планируется встреча премьеров двух стран, уточнил один из собеседников.
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Министерство транспорта РФ должно к 3 декабря подготовить экономические расчеты по возможности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских...
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