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Минтранс РФ до 3 декабря должен просчитать экономику экспорта белорусских нефтепродуктов

20.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство транспорта РФ должно к 3 декабря подготовить экономические расчеты по возможности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

Такое поручение было дано по итогам встречи вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым 18 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, Беларусь хотела бы, чтобы совокупные транспортные расходы на новом направлении были не больше, чем при действующей схеме поставок через Прибалтику. В то же время такой подход не устраивает российскую сторону, так как в этом случае логистический вариант будет экономически не привлекателен для РФ, добавил другой источник агентства.

Расчеты должны быть подготовлены к началу декабря, когда планируется встреча премьеров двух стран, уточнил один из собеседников.

 
 
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Министерство транспорта РФ должно к 3 декабря подготовить экономические расчеты по возможности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских...
 
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