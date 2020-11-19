Израильские ученые заявили, что нашли способ борьбы со старением

Источник материала: АФН

Ученые из Израиля заявили, что им удалось впервые обратить вспять биологический процесс старения у людей и получилось это сделать с помощью гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях гипербарической барокамеры.

Исследование опубликовано в научном журнале Aging, пишет КоммерсантЪ.

Известно, что по мере старения у человека укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома в процессе деления клетки.

Чем больше возраст человека и чем больше у него болезней, тем короче у него теломеры. Из-за сокращения теломеров клетка утрачивает способность к делению и становится старой — сенесцентной.

Такие клетки не выполняют своих функций, но не умирают, а накапливаются в организме, мешая регенерации, вследствие чего организм в целом и стареет. Поэтому многие исследователи в этой области ставили себе задачу найти способы восстановления роста теломеров и устранения сенесцентных клеток.

Ученые из Университета Тель-Авива установили, что у пожилых людей при получении чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломеров увеличивается на 20%.

В исследовании участвовали 35 здоровых людей в возрасте старше 64 лет. Каждого из пациентов помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев, и там они дышали чистым кислородом.

По оценкам ученых, сейчас теломеры участников исследования достигают такой же длины, какая была у них 25 лет назад. Кроме того, такая терапия позволила на 37% снизить количество сенесцентных клеток в организме, что облегчило процесс регенерации новых здоровых клеток. При этом предшествующие этому исследованию опыты на животных показали, что удаление сенесцентных клеток из организма продлевает жизнь более чем на треть.