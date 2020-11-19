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Ещё один документ свидетельствует: в крови Бондаренко не было этилового спирта

20.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появился ещё один документ, свидетельствующий, что в крови протестующего Романа Бондаренко, который умер в больнице после задержания в Минске на "Площади Перемен", не было этилового спирта.

Копию лабораторного анализа крови, полученную от матери Романа, опубликовала "Наша ніва". В этом документе видно, что этилового спирта в крови нет — в результате анализа стоит 0 промилле.

Елена Бондаренко передала этот документ журналистам со специальным разрешением на его публикацию. За передачу аналогичного документа Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело, по которому задержаны два человека: врач больницы скорой медпомощи и журналистка TUT.by Екатерина Борисевич.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Разглашение врачебной тайны" (ч. 3 ст. 178 УК). Официальная версия была и остаётся, что Роман Бондаренко был "пьян". Но в Телеграм-канале "Белые халаты" появился диагноз Бондаренко, где написано: "Этанол крови 0%". Сейчас Генпрокуратура утверждает, что он неправдив. Подождём, что скажут о документе, переданном журналистам матери Романа.

Дело гибели Романа Бондаренко приобрело широкий резонанс и в Беларуси, и за рубежом.
 
Теги: Минск
 
 
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Появился ещё один документ, свидетельствующий, что в крови протестующего Романа Бондаренко, который умер в больнице после задержания в Минске на "Площади Перемен",...
 
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