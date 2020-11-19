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Ещё один документ свидетельствует: в крови Бондаренко не было этилового спирта
Источник материала: Партизан
Появился ещё один документ, свидетельствующий, что в крови протестующего Романа Бондаренко, который умер в больнице после задержания в Минске на "Площади Перемен", не было этилового спирта.
Копию лабораторного анализа крови, полученную от матери Романа, опубликовала
Елена Бондаренко передала этот документ журналистам со специальным разрешением на его публикацию. За передачу аналогичного документа Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело, по которому задержаны два человека: врач больницы скорой медпомощи и журналистка TUT.by Екатерина Борисевич.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Разглашение врачебной тайны" (ч. 3 ст. 178 УК). Официальная версия была и остаётся, что Роман Бондаренко был "пьян". Но в Телеграм-канале "Белые халаты" появился диагноз Бондаренко, где написано: "Этанол крови 0%". Сейчас Генпрокуратура утверждает, что он неправдив. Подождём, что скажут о документе, переданном журналистам матери Романа.
Дело гибели Романа Бондаренко приобрело широкий резонанс и в Беларуси, и за рубежом.
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Появился ещё один документ, свидетельствующий, что в крови протестующего Романа Бондаренко, который умер в больнице после задержания в Минске на "Площади Перемен",...
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