ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеисты минского "Динамо" в овертайме одержали победу над "Сочи"

20.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ в овертайме одержали победу над "Сочи" — 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).


На матче было менее 3 тысяч болельщиков / hcdinamo.by​

Гости открыли счёт на 6-й минуте, но на 11-й Алексей Протас забросил ответную шайбу. Счёт оставался ничейным до конца игры. На 57-й минуте "Сочи" выходит вперёд, но на 60-й Шейн Принц переводит матч в овертайм. Решающую шайбу забросил легионер Брендон Козун (63-я минута), который таким образом набрал в КХЛ 250-е очко, передает "Еврорадио".

На матче присутствовали 2888 болельщиков. Динамовцы набрали после 26 поединков 32 очка. Столько же и у московского "Динамо". Они делят 4-5 места в Западной конференции.

21 ноября минское "Динамо" принимает ЦСКА.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ в овертайме одержали победу над "Сочи" — 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс РФ до 3 декабря должен просчитать экономику экспорта белорусских нефтепродуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика