В Минске введут штрафы для юрлиц за несоблюдение масочного режима

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Власти Минска ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в объектах торговли и общественного питания, сообщила в четверг в эфире СТВ начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

"Созданы мониторинговые группы. Начиная с прошлой недели, проводим контроль над соблюдением данного режима. За прошедшие дни установлено, что на 91% всех обследованных торговых объектах масочный режим выполняется", – рассказала она.

По словам Емельяновой, за несоблюдение установленных норм юридические лица могут получить штраф до 13,5 тысячи рублей. Контролировать соблюдение масочного режима будут ежедневно.

Обязательное правило для торговых организаций – использование продавцами масок и одноразовых перчаток, соблюдение режима проветривания, наличие дезсредств и информационных материалов о COVID-19. Сотрудники магазинов вправе самостоятельно устанавливать правила отпуска товаров и не обслуживать посетителей без масок.

Требование носить маски в помещениях и в транспорте в Минске действует с 12 ноября , с 18 ноября аналогичные меры ввели по всей стране . Ранее главный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала, что вопрос введения штрафов за несоблюдение масочного режима рассматривается, но конкретных механизмов пока нет.

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