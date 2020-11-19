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В Минске введут штрафы для юрлиц за несоблюдение масочного режима
20.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Власти Минска ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в объектах торговли и общественного питания, сообщила в четверг в эфире СТВ начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Созданы мониторинговые группы. Начиная с прошлой недели, проводим контроль над соблюдением данного режима. За прошедшие дни установлено, что на 91% всех обследованных торговых объектах масочный режим выполняется", – рассказала она.
По словам Емельяновой, за несоблюдение установленных норм юридические лица могут получить штраф до 13,5 тысячи рублей. Контролировать соблюдение масочного режима будут ежедневно.
Обязательное правило для торговых организаций – использование продавцами масок и одноразовых перчаток, соблюдение режима проветривания, наличие дезсредств и информационных материалов о COVID-19. Сотрудники магазинов вправе самостоятельно устанавливать правила отпуска товаров и не обслуживать посетителей без масок.
Требование носить маски в помещениях и в транспорте в Минске
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