Источник материала: Гомельская Правда





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Крыму завершена реконструкция дворца "Ласточкино гнездо" Власти Крыма начали прием работ по реконструкции дворца-замка "Ласточкино гнездо", который является одним из символов полуострова, сообщил глава республики Сергей...

"Готовность высокая, там идет приемка работ, на следующей неделе объект готовы уже полностью сдать", — сказал Аксенов в четверг на онлайн-совещании по реализации госпрограмм в Крыму.Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подтвердил, что готовность объекта — 100%, однако к подрядчику был "ряд технических замечаний".Как сообщалось, администрация дворца ограничила его посещение из-за реконструкции в августе 2019 года. Планировалось, что работы на объекте культурного наследия федерального значения будут выполнены до конца сентября 2020 года.Согласно данным на сайте госзакупок, противоаварийные работы, ремонт замка, его оборудование обошлись в 79 млн рублей. Источником финансирования являются субсидии Крыму из бюджета страны в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Контракт заключен с ООО "Дизайн" (Чувашия).Работы выполнялись без изменения архитектурных особенностей здания. Отреставрированы цокольные части входной зоны и башни, башенные зубцы, исторические бетонные декоративные элементы фасада, ограждения террасы, декор флюгера, каминная труба.Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале. Свой вид дворец получил благодаря барону Штейнгелю. Он решил оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья.Фасады дворца были частично изменены при реконструкции в 1968-1980 годах, когда заново отстроили шпили башни, сама башня стала выше.