Вкусно и просто. Морковные драники

Ингредиенты
|Морковь
|200 г
|Яйца
|1 шт.
|Мука
|50 г
|Лимон (сок)
|1 ч. ложка
|Сода
|щепотка
|Соль
|по вкусу
|Масло растительное
|для жарки
Морковь очищаем, натираем на мелкой терке и выкладываем в глубокую миску. Добавляем к моркови яйцо, размешиваем. Из лимона в морковь выжимаем чайную ложку сока. Всыпаем муку, соль и соду, перемешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем в масло морковную массу. Жарим морковные драники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до образования красивой корочки. Подаем к морковникам сметану или другой любимый соус. Приятного аппетита!