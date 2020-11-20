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Вкусно и просто. Морковные драники

20.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Морковные драники

Фото: maggi.ru

Ингредиенты

Морковь 200 г
Яйца 1 шт.
Мука 50 г
Лимон (сок) 1 ч. ложка
Сода щепотка
Соль по вкусу
Масло растительное для жарки

Морковь очищаем, натираем на мелкой терке и выкладываем в глубокую миску. Добавляем к моркови яйцо, размешиваем. Из лимона в морковь выжимаем чайную ложку сока. Всыпаем муку, соль и соду, перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем в масло морковную массу. Жарим морковные драники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до образования красивой корочки. Подаем к морковникам сметану или другой любимый соус. Приятного аппетита!

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