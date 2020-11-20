Вкусно и просто. Морковные драники

Ингредиенты

Морковь 200 г Яйца 1 шт. Мука 50 г Лимон (сок) 1 ч. ложка Сода щепотка Соль по вкусу Масло растительное для жарки

Морковь очищаем, натираем на мелкой терке и выкладываем в глубокую миску. Добавляем к моркови яйцо, размешиваем. Из лимона в морковь выжимаем чайную ложку сока. Всыпаем муку, соль и соду, перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем в масло морковную массу. Жарим морковные драники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до образования красивой корочки. Подаем к морковникам сметану или другой любимый соус. Приятного аппетита!