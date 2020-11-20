Пандемии вопреки: в Минске стартовал чемпионат мира по самбо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В эти дни Минск принимает заслуженных мастеров самбо. В столице Беларуси проходит чемпионат мира. Среди участников – спортсмены в возрасте от 30 до 75 лет, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.



В легкоатлетическом манеже республиканской спортбазы «Стайки» – шумно. Впрочем, это неудивительно: этот турнир один из самых значимых для спортсменов, которые уже покинули большой спорт. Каждую схватку трибуны встречали гулом. Группы поддержки – самые разные: друзья, коллеги, жены.

«Я приехала поддержать своего мужа. Он впервые участвует в таких соревнованиях. Дома в Рязани у нас остались два сына, они тоже самбисты, и тоже отца поддерживают», – рассказала Ольга Ванюшина.

Участники из Беларуси, России, Украины, Казахстана, а также многих стран Евросоюза. За один вечер – десятки поединков. Весовые категории – от 62 до 100 килограммов с плюсом. Победа, по словам самих самбистов, легко не далась никому. Ведь все борцы – ранее многократные призеры крупных соревнований, чемпионы Европы и мира.

«Из профессионального спорта я ушел давно, в мастера вернулся сравнительно недавно. Форму вернуть тяжело было. Но приятно, что все получилось», – отметил победитель чемпионата в весовой категории «100+ кг» Андрей Миениалин.



Самбо – это самооборона без оружия. Основанное в Советском Союзе единоборство уже 82 года объединяет миллионы людей во всем мире. Броски, захваты, приемы, которым, как отмечают борцы, должны быть обучены даже дети.

«С малого возраста приобщать детей для того, чтобы знать элементарные приемы самообороны, да и это соревновательный спорт. А в Японии самбо вообще в школах преподают», – отметил победитель чемпионата в весовой категории «90 кг» Саркис Кочинян.

Организаторы турнира удивлены такому количеству участников. Ведь сейчас в мире масса ограничений из-за пандемии. В какой-то момент чемпионат вообще собирались отменить, но он все-таки состоялся.

«Сегодня на самом деле нелегко провести соревнования, и мы устали от этой пандемии. И здесь мы тоже все в масках, стараемся дистанцию держать, относимся с пониманием к вопросам безопасности нашей и наших друзей», – рассказал глава ассоциации спортсменов «Мы родом из самбо», многократный чемпион мира по самбо Владимир Япринцев.

В Беларуси, да и во многих странах мира. самбо с каждым годом набирает все большую популярность. Ну, а в России это уже давно национальный вид спорта. Именно потому после первого дня соревнований российский гимн звучал чаще других. Но медали – не самоцель. Все участники уже ушли из большого спорта, но остались вместе с самбо. Главное, что у них есть огромное желание и дальше заниматься любимым делом, а значит – оставаться в отличной форме.