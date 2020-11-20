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Пандемии вопреки: в Минске стартовал чемпионат мира по самбо
20.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В эти дни Минск принимает заслуженных мастеров самбо. В столице Беларуси проходит чемпионат мира. Среди участников – спортсмены в возрасте от 30 до 75 лет, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Участники из Беларуси, России, Украины, Казахстана, а также многих стран Евросоюза. За один вечер – десятки поединков. Весовые категории – от 62 до 100 килограммов с плюсом. Победа, по словам самих самбистов, легко не далась никому. Ведь все борцы – ранее многократные призеры крупных соревнований, чемпионы Европы и мира.
«Из профессионального спорта я ушел давно, в мастера вернулся сравнительно недавно. Форму вернуть тяжело было. Но приятно, что все получилось», – отметил победитель чемпионата в весовой категории «100+ кг» Андрей Миениалин.
Организаторы турнира удивлены такому количеству участников. Ведь сейчас в мире масса ограничений из-за пандемии. В какой-то момент чемпионат вообще собирались отменить, но он все-таки состоялся.
В Беларуси, да и во многих странах мира. самбо с каждым годом набирает все большую популярность. Ну, а в России это уже давно национальный вид спорта. Именно потому после первого дня соревнований российский гимн звучал чаще других. Но медали – не самоцель. Все участники уже ушли из большого спорта, но остались вместе с самбо. Главное, что у них есть огромное желание и дальше заниматься любимым делом, а значит – оставаться в отличной форме.
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В Беларуси, да и во многих странах мира. самбо с каждым годом набирает все большую популярность.
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