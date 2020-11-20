За участие в ноябрьских протестах административно наказали почти 2000 человек

С 1 по 18 ноября в Беларуси вынесено не менее 1325 решений об административном аресте, 520 человек оштрафованы на 9510 базовых величин (256 770 рублей), сообщает правозащитный центр «Весна».





В общей сложности протестующие за этот период получили 16 559 дней ареста, что в совокупности составляет более 45 лет.

Основные статьи КоАП, по которым составляются протоколы, — 23.34 (нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий) и реже — 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

По предварительным данным, 19 ноября судами в Минске рассмотрено не менее 17 подобных дел. Решения традиционны — штрафы и административные аресты.

Также вчера продолжились задержания в районах столицы. В нескольких телеграм-каналах размещены сообщения о разгоне силовиками уличного концерта в микрорайоне Сухарево и видеозаписи, подтверждающие эту информацию. Отмечается, что сотрудники ОМОНа изъяли аудиоаппаратуру, несколько человек задержаны.

Как сообщалось, Мингорисполком 17 ноября утвердил «план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории Минска». Микрорайон Сухарево частично внесен в перечень территорий, которые усилено патрулируются силовиками.