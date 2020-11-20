Вклады в долларах и евро до 6 месяцев: есть ли выгодные варианты?

Источник материала: Tut.by

В то время как ставки по вкладам в белорусских рублях растут еще с конца лета, доходность депозитов в иностранной валюте который месяц остается неизменной. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что произошло на рынке вкладов в долларах и евро за месяц и собрал самые выгодные варианты на срок до полугода.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 19 ноября.

Безотзывные вклады до трех месяцев

Лидером среди коротких безотзывных вкладов остается Белгазпромбанк . В банке в этой категории есть два предложения: вклад на 3 месяца под 2,3% и вклад на 33 дня под 2%. Если такие же вклады открывать в евро, то ставки будут 1,8% и 1,75% соответственно.

В других банках процентная ставка по доллару не превышает 1,25%, по евро — от 0,75% до 1%. Отметим, что в Банке Дабрабыт , Paritetbank , БТА Банк и Цептер Банк есть сразу несколько вариантов вкладов с такой высокой ставкой. Предложения различаются по сроку вклада: от 35 до 95 дней, и по способу оформления: в отделении банка или онлайн.

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Стабильный 1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчет 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Стабильный 1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчет 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Самые низкие ставки по вкладам до 3 месяцев — 0,1−0,3%.

Отзывные вклады до трех месяцев

Сбережения, размещенные на отзывном вкладе, можно вернуть досрочно по инициативе клиента. За такую возможность придется пожертвовать половиной доходности: ставки по отзывным вкладам до 3 месяцев не превышают 0,75% по доллару и 0,5% по евро.

Как и в прошлом месяце, максимальную ставку предлагают 8 банков.

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Стабильный 0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет БТА Банк,

Все и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Стабильный 0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет БТА Банк,

Все и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Процентные ставки по «коротким» отзывным вкладам в валюте начинаются с 0,05−0,15%.

Безотзывные вклады на полгода

В перечень лучших вкладов на полгода включены варианты со сроком размещения от 5 до 7 месяцев. Изменений в данной категории за прошлый месяц не произошло.

Депозит под 2,5% открывают в Белгазпромбанке . На данный момент это лучшая ставка, остальные вклады принесут ровно в два раза меньше — 1,25%. Если разместить вклад в евро, то ставка составит 1,9% в Белгазпромбанкке . и 0,75−1% в других банках.

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да Альфа-Банк,

Альфа вклад в инвалюте 1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчет 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да Альфа-Банк,

Альфа вклад в инвалюте 1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчет 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Самая низкая ставка на рынке — 0,1%.

Отзывные вклады на полгода

По отзывным вкладам на 5−7 месяцев максимальная доходность в долларах, как и в прошлом месяце, составила 0,75%, по евро — 0,25−0,5%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Депозиты других банков принесут от 0,3%.

Проценты по всем вкладам, рассмотренным в обзоре, будут облагаться подоходным налогом в 13%. Напомним, что налогом облагаются все вклады в иностранной валюте сроком менее 2 лет.