Вклады в долларах и евро до 6 месяцев: есть ли выгодные варианты?

В то время как ставки по вкладам в белорусских рублях растут еще с конца лета, доходность депозитов в иностранной валюте который месяц остается неизменной. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что произошло на рынке вкладов в долларах и евро за месяц и собрал самые выгодные варианты на срок до полугода.
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах.
Данные актуальны по состоянию на 18.00, 19 ноября.
Безотзывные вклады до трех месяцев
Лидером среди коротких безотзывных вкладов остается Белгазпромбанк. В банке в этой категории есть два предложения: вклад на 3 месяца под 2,3% и вклад на 33 дня под 2%. Если такие же вклады открывать в евро, то ставки будут 1,8% и 1,75% соответственно.
В других банках процентная ставка по доллару не превышает 1,25%, по евро — от 0,75% до 1%. Отметим, что в Банке Дабрабыт, Paritetbank, БТА Банк и Цептер Банк есть сразу несколько вариантов вкладов с такой высокой ставкой. Предложения различаются по сроку вклада: от 35 до 95 дней, и по способу оформления: в отделении банка или онлайн.
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Технобанк,
Соло, Дуэт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчет
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Технобанк,
Соло, Дуэт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчет
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Самые низкие ставки по вкладам до 3 месяцев — 0,1−0,3%.
Отзывные вклады до трех месяцев
Сбережения, размещенные на отзывном вкладе, можно вернуть досрочно по инициативе клиента. За такую возможность придется пожертвовать половиной доходности: ставки по отзывным вкладам до 3 месяцев не превышают 0,75% по доллару и 0,5% по евро.
Как и в прошлом месяце, максимальную ставку предлагают 8 банков.
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
БТА Банк,
Все и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
БТА Банк,
Все и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да
Процентные ставки по «коротким» отзывным вкладам в валюте начинаются с 0,05−0,15%.
Безотзывные вклады на полгода
В перечень лучших вкладов на полгода включены варианты со сроком размещения от 5 до 7 месяцев. Изменений в данной категории за прошлый месяц не произошло.
Депозит под 2,5% открывают в Белгазпромбанке. На данный момент это лучшая ставка, остальные вклады принесут ровно в два раза меньше — 1,25%. Если разместить вклад в евро, то ставка составит 1,9% в Белгазпромбанкке. и 0,75−1% в других банках.
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный
2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да
Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте
1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да
БТА Банк,
Открытие
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да
Технобанк,
Оптимальный
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчет
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный
2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да
Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте
1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да
БТА Банк,
Открытие
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да
Технобанк,
Оптимальный
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчет
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Самая низкая ставка на рынке — 0,1%.
Отзывные вклады на полгода
По отзывным вкладам на 5−7 месяцев максимальная доходность в долларах, как и в прошлом месяце, составила 0,75%, по евро — 0,25−0,5%.