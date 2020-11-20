Беларуськалий уволил 49 сотрудников за участие в стачках

Источник материала: АФН

Госпредприятие "Беларуськалий" с начала протестов 9 августа уволило 49 сотрудников за участие в забастовке.

Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило предприятие в своем официальном тг-канале.

«…лицами, агитирующими за вступление в «стачку», порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, не смотря на решение суда Минской области, которым забастовка в ОАО «Беларуськалий» была признана незаконной», - говорится в сообщении. - «Таким образом, отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в «стачку» противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул»

«В настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников, в отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством», - предупреждает предприятие.

17 августа ряд СМИ сообщили об остановке всех шахт на "Беларуськалии" из-за забастовок. Руководство компании заявило 20 августа, что предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей. Некоторые участники забастовки были задержаны или были вынуждены уехать за границу.

12 сентября Минский областной суд постановил, что забастовка на "Беларуськалии" была незаконной. Работники настаивали на том, что право на забастовку обеспечено конституцией страны, трудовым кодексом и международными договорами.