ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуськалий уволил 49 сотрудников за участие в стачках

20.11.2020 08:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Госпредприятие "Беларуськалий" с начала протестов 9 августа уволило 49 сотрудников за участие в забастовке.

Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило предприятие в своем официальном тг-канале.

«…лицами, агитирующими за вступление в «стачку», порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, не смотря на решение суда Минской области, которым забастовка в ОАО «Беларуськалий» была признана незаконной», - говорится в сообщении. - «Таким образом, отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в «стачку» противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул»

«В настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников, в отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством», - предупреждает предприятие.

17 августа ряд СМИ сообщили об остановке всех шахт на "Беларуськалии" из-за забастовок. Руководство компании заявило 20 августа, что предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей. Некоторые участники забастовки были задержаны или были вынуждены уехать за границу.

12 сентября Минский областной суд постановил, что забастовка на "Беларуськалии" была незаконной. Работники настаивали на том, что право на забастовку обеспечено конституцией страны, трудовым кодексом и международными договорами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпредприятие "Беларуськалий" с начала протестов 9 августа уволило 49 сотрудников за участие в забастовке.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стремительное развитие технологий требует соответствующей динамики» — топ-менеджер МТС о вызовах и новых проектах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика