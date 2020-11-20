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Кинотеатр с четырьмя залами «ЗD Кино» открылся в Минске

20.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый кинотеатр открылся в Минске. Его будет удобно посещать жителям трех жилых районов

Кинотеатр с четырьмя залами «ЗD Кино» открылся 19 ноября в ТЦ «Корона-Сити» на ул. Денисовской, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» создатели киноплощадки.


фото для иллюстрации

Кинотеатр рассчитан на более 200 зрителей: камерный зал вмещает 27 человек, средний – 60, а два больших – по 77. Такие размеры неудивительны, учитывая то, что в кино сюда будет удобно добираться жителям сразу трех жилых районов столицы — Серебрянки, Курасовщины и Лошицы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новый кинотеатр открылся в Минске. Его будет удобно посещать жителям трех жилых районов
 
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