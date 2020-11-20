|
Кинотеатр с четырьмя залами «ЗD Кино» открылся в Минске
Источник материала: Партизан
Новый кинотеатр открылся в Минске. Его будет удобно посещать жителям трех жилых районов
Кинотеатр с четырьмя залами «ЗD Кино» открылся 19 ноября в ТЦ «Корона-Сити» на ул. Денисовской,
фото для иллюстрации
Кинотеатр рассчитан на более 200 зрителей: камерный зал вмещает 27 человек, средний – 60, а два больших – по 77. Такие размеры неудивительны, учитывая то, что в кино сюда будет удобно добираться жителям сразу трех жилых районов столицы — Серебрянки, Курасовщины и Лошицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый кинотеатр открылся в Минске. Его будет удобно посещать жителям трех жилых районов
|
Свежие газеты
Архив (Разное)