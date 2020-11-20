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Букеровской премией наградили роман о мальчике из Глазго

20.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роман Shuggie Bain основан на событиях из жизни самого автора и рассказывает о жизни мальчика в Глазго в 1980-х годах.

Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман Shuggie Bain (Шагги Бейн). Об этом в четверг, 19 ноября, говорится в сообщении в Twitter премии.

Сообщается, что церемония награждения проходила в Лондоне, на ней присутствовали супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла, экс-президент США Барак Обама и трое лауреатов Букера прошлых лет Кадзуо Исигуро, Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо, пишет telegraf.by

“Я знаю, что за пятьдесят лет это всего лишь вторая книга шотландского автора, которая выиграла”, — сказал победитель.

Shuggie Bain основывается на событиях из детства самого Стюарта и посвящен его матери, умершей от алкоголизма. Роман рассказывает о мальчике, который растет в Глазго в 1980-х годах с мамой, борющейся с алкогольной зависимостью.

После смерти матери писатель окончил Королевский колледж искусств в Великобритании и переехал в Нью-Йорк, где создал себе карьеру в области дизайна одежды. Он работал с такими брендами как Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap. Литературой Стюарт начал заниматься около десяти лет назад в свободное от работы время. Его рассказы публиковались в журнале The New Yorker.

Редактор, литературный критик и член жюри Букеровской премии 2020 года Маргарет Басби заявила, что Shuggie Bain суждено стать классикой.

“Трогательный, захватывающий и детализированный портрет сплоченного социального мира, его людей и его ценностей. Изящно и мощно написанный, это роман, влияющий на вас и заставляющий сочуствовать героям благодаря множеству эмоциональных регистров”, — сказала Басби.

На высшую награду претендовали еще несколько финалистов, в том числе американцы Дайана Кук, Авни Доши, Брендон Тэйлор, постоянно проживающая в США уроженка Эфиопии Мааза Менгисте и зимбабвийская писательница Цици Дангарембга. 

За полчаса до начала церемонии букмекеры отдавали победу Дугласу Стюарту (3/1), а наименее вероятным победителем называли Авни Доши (12/1). 

В этом году торжественная церемония вручения Букеровской премии, изначально назначенная на 17 ноября, была перенесена на два дня. Организаторы приняли такое решение, чтобы разминуться с назначенным на вторник выходом мемуаров Барака Обамы под названием “Земля обетованная” (A Promised Land), вызвавших значительный ажиотаж в литературном мире.

В прошлом году Букеровская премия досталась сразу двум авторам: канадской писательнице Маргарет Этвуд за продолжение антиутопического романа «Рассказ служанки» книгу «Заветы» и британке Бернардина Эваристо за роман «Девушка, женщина, все остальное».

Эваристо стала первой темнокожей женщиной, получившей премию. Разделение премии между двумя победителями стало третьим подобным решением в истории Букера — ранее награды давали двум авторам только в 1974 и 1992 годах. Сама премия составляет £50 тыс.

Напомним, первый том книги 44-го президента США Барака Обамы A Promised Land (Земля обетованная) в первый день продаж установил рекорды. За сутки в США и Канаде было продано 887 тысяч экземпляров книги.

Также напомним, что названы книги, продажи которых взлетели во время пандемии. Это стало огромной неожиданностью даже для самого издателя.
 
 
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Роман Shuggie Bain основан на событиях из жизни самого автора и рассказывает о жизни мальчика в Глазго в 1980-х годах.
 
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