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Вот такая у нас теперь жизнь: люди в черном ворвались и сорвали дворовый концерт

20.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в Сухарево силовики 19 ноября сорвали дворовой концерт

Напомним, Мингорисполком по поручению Лукашенко стал наводить порядок в столице. Для начала определены 43 двора, которые будут патрулироваться милицией.

В четверг вечером "люди в черном" приехали во двор в Сухарево. Провели задержание жителей, изъяли аппаратуру, сообщает радио Свобода. 
Наверное, многим в стране только от мысли становится плохо, когда народ собирается, чтобы почувствовать плечо друга.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в Сухарево силовики 19 ноября сорвали дворовой концерт
 
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