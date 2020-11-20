«Стремительное развитие технологий требует соответствующей динамики» — топ-менеджер МТС о вызовах и новых проектах

Источник материала: ProBusiness



Александр Васильев. Фото предоставлено компанией МТС

Мир меняется, и вместе с ним — не только малый бизнес, но и корпорации. С какими вызовами сталкивается компания МТС? Какие решения принимает для их преодоления? В рамках совместного проекта мы задали эти вопросы Александру Васильеву, руководителю департамента финансов и инвестиций компании МТС .

— Александр, рынок меняется, и многие компании трансформируются. С какими вызовами вы сталкиваетесь? Какие задачи решаете с точки зрения финансовой составляющей?

— Стремительное развитие технологий в мире требует и от телекома соответствующей динамики. Так что внутренняя трансформация для компании является, по сути, необходимостью в конкурентной среде. Отрасль телекома — одна из самых технологичных и инновационных: ежегодно появляются новые продукты, сервисы и технологии. В подобных изменяющихся условиях основным вызовом для финансов является поддержка эффективности деятельности компании. Мы должны умело соблюдать баланс между ценой и качеством для наших абонентов и при этом не иметь высокой себестоимости.

Кроме этого, в быстро меняющейся среде остро стоит задача по постоянному усовершенствованию внутренних бизнес-процессов, контроллинговой функции, автоматизации бизнеса. С одновременной ориентацией на внутреннего клиента и time-to-market.

— C какими финансовыми вызовами вы столкнулись в этом году? Как вы их решали?

— Я уже упоминал, что один из главных вызовов для нас — операционная эффективность. Помимо этого мы столкнулись в текущем году с увеличением стоимости ресурсов на финансовом рынке и организацией работы персонала на удаленке.

Для повышения операционной эффективности мы постоянно ищем возможности оптимизации наших расходов — конкурентные закупки, работа с поставщиками, поиск новых решений, swap на более экономичное техническое решение. Для успеха главное — никогда не снижать фокус и заниматься этой задачей перманентно.

По стоимости капитала МТС диверсифицировал свой кредитный портфель — мы вышли на зарубежный заемный рынок, что позволило существенно сэкономить на процентных расходах. Также вышли на облигационный рынок. Наша компания впервые осуществила закрытую эмиссию собственных облигаций. Это позволило долгосрочно привлечь белорусские рубли под выгодную ставку на уровне около 10,5%.

Для контроля за эффективностью дистанционной работы мы внедрили инструмент, позволяющий выставлять задачи и осуществлять контроль за ходом их выполнения. Да, это не всегда оперативно, т.к. требует дополнительного ресурса времени, но при этом позволяет управлять удаленной работой более эффективно и контролировать объективную нагрузку на персонал и качество результатов работы.

— Как видите развитие телеком-рынка Беларуси в будущем году — основные вызовы и тренды? Ваши прогнозы по отрасли с учетом экономических рисков?

— Конечно, главные ожидания мы связываем с принятием решения по развитию технологии 5G в Беларуси. Рассчитываем, что решение регулятором о возможности развития технологии будет принято в следующем году, и мы будем иметь возможность в будущем предоставить нашим абонентам еще больше возможностей и сервисов. Рассчитываем, что коммерческий запуск 5G произойдет в ближайшие годы.



Фото предоставлено компанией МТС

Также основными инновационными драйверами в отрасли являются Cloud-технологии, IOT, сервисы на базе искусственного интеллекта.

В части рисков как финансист скажу, что сейчас важно сохранить возможность дальнейших инвестиций. Это является самым главным драйвером развития для всей отрасли. Рост многих статей расходов по причине инфляции оказывает существенное давление на наши инвестиционные возможности, а это, в свою очередь, сдерживает наше развитие.

Что касается управления финансовыми рисками, то главное — это скрупулезная работа по оптимизации каждой статьи расходов, это диверсификация кредитного портфеля, это снижение доли валютозависимых расходов, это работа с поставщиками по снижению стоимости предложений.

— Как меняется поведение абонентов и как это влияет на тарифные предложения и создание новых услуг?

— В связи с активным развитием отрасли меняется и модель потребления услуг абонентами. В последнее время большими темпами растет потребление именно интернет-трафика. Например, только за 10 месяцев текущего года использование мобильного интернета выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А если вернуться, например, на 5 лет назад и сравнить потребление интернета в 2015 году и сейчас, то мы видим, что в 2020 году объем интернет-трафика вырос более чем в 25 раз. При этом голосовой трафик за этот же период увеличился только на 28%.

Такой рост передачи данных связан, в первую очередь, с запуском LTE в 2015 году. Абоненты активно начали мигрировать в 4G-сеть, и для того, чтобы удовлетворить меняющиеся растущие запросы, мы начали выводить на рынок тарифы с большими пакетами интернета.

Например, в 2017 году мы запустили наш легендарный тариф «Безлимитище» с неограниченным интернетом. Сегодня есть альтернативный тариф «Безлимитище+».



Фото из архива компании МТС

Также мы видим рост популярности дополнительных услуг: высокие скорости интернета позволяют смотреть видео на мобильных устройствах в высоком качестве и слушать аудиокниги и музыку онлайн. Наиболее востребованные сервисы МТС у абонентов: МТС ТВ, МТС Музыка, МТС книги и др.

При этом многократный рост потребления услуг, увеличение площади покрытия сети, внедрение новых технологий требует и дополнительных инвестиций по усовершенствованию технологической базы. Дополнительно к этому существенно влияют на бизнес инфляционная составляющая, валютные риски. И мы вынуждены учитывать данные факторы при формировании стоимости новых тарифов. Отсюда и необходимость индексации цен на наши тарифные предложения. Важно отметить, что мы являемся доминирующим субъектом на рынке, поэтому увеличение стоимости тарифов контролируется со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а это, в свою очередь, приводит к тому, что уровень индексации ниже уровня инфляции в стране, т.е. наши расходы растут быстрее наших доходов.

— Вы затронули тему расходов и инфляции. В связи с этим вопрос о выплатах в бюджет страны: как подобная ситуация отражается на налогах и отчислениях?

— Мы, как и любые другие налогоплательщики, независимо от формы собственности осуществляем налоговые выплаты в бюджет. И, несмотря на это инфляционное давление, наши налоговые отчисления в бюджет остаются стабильно высокими. Мы входим в топ-10 налогоплательщиков Минска.

Что касается иных отчислений, то это дивидендные выплаты. С учетом того, что на 51% МТС принадлежит РУП «Белтелеком», мы осуществляем выплаты дивидендов в их адрес, что позволяет нашему акционеру более быстрыми темпами развивать свою инфраструктуру, фиксированный интернет и иные важные социальные проекты.

— На какие проекты планируется направить инвестиции в следующем году?

— Компания планирует продолжать активно инвестировать в развитие сети. Основная часть инвестиций будет направлена на масштабирование сети 4G в регионах, сельской местности. Развитие будет происходить в диапазоне LTE 800, который позволяет обеспечить связью большие территории, в том числе пригороды, удаленные деревни и автомагистрали.

В августе текущего года аналогичный проект по обеспечению связи в сельской местности запущен в Гомельской области. Следующий этап — развитие сети LTE на частоте 800 МГц на территории Могилевской, Минской и Витебской областей. Масштабирование 4G-сети в этом диапазоне по всей стране планируется завершить к 2023 году.

С учетом кратного роста трафика передачи данных в 2021 году мы продолжим модернизировать транспортную сеть с целью увеличения ее пропускной способности, автоматизации управления и развертывания новых сервисов.

Также инвестиции будут направлены на развитие сети NB-IoT. Этот стандарт предназначен для развития проектов в сфере Интернета вещей. Мы уже успешно реализовали пилотные проекты с использованием данной технологии по дистанционному сбору показаний потребления газа и удаленному контролю режима работы газопроводной сети в Минской, Брестской и Могилевской областях.

Также мы планируем продолжать развитие наших Cloud-решений и IT-инфраструктуры.

— Что вы можете предложить бизнесу? Какие инновационные сервисы и решения наиболее востребованы?

— МТС одним из первых вывел на белорусский рынок услугу на базе технологии SD-WAN, которая является альтернативой классическому VPN для бизнеса. SD-WAN позволяет оперативно объединить в единую сеть удаленные филиалы компаний независимо от провайдера и типа доступа в интернет. Кроме того, клиенты получают возможность самостоятельно управлять сетью с помощью специального программного обеспечения из единого центра.

Я уже упоминал об NB-IoT. Например, система учета по сбору показаний и удаленному контролю позволяет оптимизировать процессы, сократить затраты и экономит ресурсы организаций.

Также мы предлагаем бизнесу SIM-чипы для индустрии NB-IoT. Они устанавливаются в устройства транспортно-мониторинговых систем, торгово-кассовое и телекоммуникационное оборудование и обеспечивают прием и передачу данных в различных производственных условиях.

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