Тест новых шин Michelin X-Ice Snow и их конкурентов. За снегом пришлось ехать в Швецию

Источник материала: Onliner В минувший вторник в столице выпал первый в этом сезоне снег. Наверное, правильнее будет сказать — снежок. Прошлый январь и февраль в принципе не отличились особыми осадками, поэтому за настоящей зимой мы отправились в Умео (Швеция) еще в начале года. Именно там проходили тесты новой линейки шин от Michelin, в ходе которых удалось сравнить премиальную резину с основными конкурентами как на льду, так и на снежной каше. Основной фишкой X-Ice Snow производитель называет ходимость и долговечность — сохранение свойств даже когда глубина протектора уменьшается до 4 мм.

Так в чем фишка?

В последние годы Michelin сконцентрировалась на выпуске шиповок, модель-фрикционка X-Ice 3 выпускалась еще с 2012 года. За восемь лет ситуация на рынке довольно существенно изменилась, «французы» начали терять позиции на фоне конкурентов (Continental VikingContact 7, Bridgestone Blizzak DM-V2, Nokian Hakkapeliitta R3 и Goodyear UltraGrip Ice 2). Для сезона 20—21 компания подготовила X-Ice Snow.









Местом для тестирования новых шин Michelin было выбрано озеро у шведского города Умео. Обычно в этом университетском городке термометр поднимается выше нуля только с апреля по октябрь. Средняя температура в феврале — минус 12. В таких условиях автомобилисты определенно знают, что такое зимнее вождение и как с ним жить. В свою очередь специалисты Michelin обращают внимание на недолговечность резины в странах со снежными зимами: два-три сезона, и все, сцепление теряется.





Эксперты стран Восточной Европы пришли к выводу: потребители рынка шин уверены, что резина не только пригодна к эксплуатации до остаточной глубины протектора, но и не теряет свои свойства. Вплоть до того момента, когда эта глубина не станет 4 мм (меньше запрещено по закону). Очевидно, это работает не всегда. Поэтому в компании Michelin задумались, как сохранить характеристики шины не только в новом состоянии, но и, скажем так, в поношенном. Результатом работы стала новая линейка.





Производитель довольно амбициозно заявляет: пробег X-Ice Snow на 23% выше по сравнению со средним показателем конкурентов (Bridgestone Blizzak Ice, Continental VikingContact 7, Goodyear Ultragrip Ice 2, Nokian Hakkapeliitta R3 и Pirelli Ice Zero FR). То есть, грубо говоря, плюс один сезон.





Физика-химия

Какие технологии применили для того, чтобы увеличить ходимость? За счет чего такие результаты? По словам специалистов компании, они разработали новую резиновую смесь: «Она не теряет эластичность при низких температурах. Вкрапления на основе полимеров истираются чуть быстрее и образуют микрополости. На льду они абсорбируют ледяную пленку, а на снегу шероховатости помогают цепляться за покрытие».









Производитель изменил рисунок протектора. В частности, ушел от центрального водоотводного канала. Эту функцию взяли на себя поперечные каналы. В центральной части шины блоки разместили кучнее — для создания так называемого гусеничного эффекта. V-образная форма также предусмотрена для лучшей эвакуации снега и воды из пятна контакта.





Одна из ключевых особенностей — степень ламелизации протектора и ее глубина. Пресс-форма была сделана с помощью 3D-принтера. В компании заверяют, что по мере износа глубина канавок остается практически неизменной. Производитель стал использовать два типа ламелей: переменной толщины (для вывода водяной пленки из пятна контакта) и П-образные (помогают добиться большей жесткости блока при маневрировании). У моделей, предназначенных для вседорожников, предусмотрен двойной каркас — чтобы увеличить прочность и повысить курсовую устойчивость.











После того как новый продукт был готов, его сравнили с предшественником. Если верить графику независимой компании Test World, все характеристики были улучшены.





Тесты: на дороге, на снегу, на льду замерзшего озера

Обычная дорога

В Швеции обработка дорог зависит от их класса. Для каждого — свой антигололедный материал. Причем правила могут разниться в зависимости от региона или лена (единица территориального деления в стране). На севере, например, снег порой не убирают совсем, только утрамбовывают, а сверху покрывают гравием. Иногда используют соль с химдобавками — в основном для уничтожения гололедицы.





Вероятно, из-за этой «смешанности» покрытий первым испытанием для X-Ice Snow стала езда в привычном каждодневном ритме город/трасса на Audi A6. Резкий старт на льду с водной пленкой сразу напомнил — мы вообще-то на озере. Машину тут же повело. На таком покрытии без пробуксовок поедут, пожалуй, только шиповки.









Прислушиваемся к звукам при движении по заснеженной дороге. Шелест резины в салон не проникает. К слову, на момент теста в Michelin говорили, что акустические замеры не проводились. Участникам заездов предложили полагаться на индивидуальные ощущения.





На асфальте с небольшими следами снежной каши автомобиль ведет себя весьма послушно. Пару раз вильнули из стороны в сторону для проверки — никаких неожиданных последствий. Если вернуться к теме звукового загрязнения, можно сказать, что без лишнего раздражения получится ехать и с открытыми окнами.





Слалом в снегу

Пересаживаемся на переднеприводный Volkswagen Golf с «механикой» для прохождения слалома по льду озера, припорошенному снегом. За сцепление отвечает комплект новых шин. Инструкторы заверяют: дальше второй передачи не дойдете. Оказались правы. Трасса с ее извилистостью, видимо, нарочно была построена так, чтобы напомнить пилотам о навыках выхода из заносов.











Обошлось без вылетов в сугробы. Срывание колес в занос чувствуется моментально. Стандартной реакции достаточно, чтобы машина вернулась к стабилизации. Как обычно говорят, прогнозируемая траектория движения. Безусловно, на льду это важно. Но, напомним, речь о новом комплекте резины, тогда как производитель делает ставку на долговечность. Сможет ли шина повторить такое же сцепление со скользким покрытием через пару сезонов? На этот вопрос должны ответить результаты следующего теста.





Торможение на льду

Вновь возвращаемся к Audi, только на сей раз это Q5. За сцепление с дорогой в этом испытании отвечают шины, истертые до остаточной глубины протектора в 4 мм. Всего три претендента: Continental VikingContact 7, Michelin X-Ice Snow и Nokian Hakkapeliitta R3. Состарили их искусственным образом, с помощью «робота». Справедливости ради стоит отметить, что подобный способ дает равномерный износ по всей ширине пятна. При реальной эксплуатации такое встречается редко. Тем не менее результаты теста все равно интересны.





Методология такова: на ограниченном участке льда пилот разгоняется до 40 км/ч. Прибор подает звук, когда нужная скорость достигнута. Водитель резко нажимает педаль тормоза — как говорят, в пол. Прибор фиксирует момент нажатия и отмеряет пройденное машиной расстояние до 5 км/ч. У кого этот отрезок меньше, тот, соответственно, и выиграл — минимальный тормозной путь говорит о лучшем сцеплении с дорогой и в целом о лучших качествах резины.













Мерили в первую очередь торможение, но было бы неправильным не отметить особенность при резком старте. Пробуксовка с места у X-Ice Snow нам показалась большей, чем у конкурентов. После всех заездов величину тормозного пути в исполнении каждого из пилотов подбили в сводной таблице, выведя среднее значение. Результат — на графике.





Производить новые шины Michelin будут в Канаде и Европе, несколько размеров — в России. Представители компании сообщили, что в этом году новинка будет доступна в 94 размерах с посадочным диаметром от 14 до 22 дюймов для легковых автомобилей, кроссоверов и вседорожников. Осенью 2021-го, как обещается, линейка будет дополнена еще 46 размерами.





