Что такое SWIFT и могут ли его отключить в Беларуси

Источник материала: Onliner Когда-то деньги хранили в сундуках и кувшинах, которые зарывали в землю и потом не могли найти. Платили обычно наличными, векселями, а кто-то даже золотом или, на худой конец, ракушками. Чтобы отправить деньги с одного конца света на другой, приходилось снаряжать караван, а потом — корабль, который по морям и волнам следовал в пункт назначения.

В современном мире все стало проще и сложнее одновременно. Проще — потому что не надо особенно задумываться, как деньги путешествуют из одного кошелька в другой, хотя физически они как бы остаются на месте. Сложнее — по той же причине, но если все же начать вникать во все эти транзакции, эквайринги, процессинги, «свифты» (SWIFT), «бики» (БИК) и «ибаны» (IBAN). Рядовой клиент банка об этом думать не будет, а у бизнеса есть «специальные люди».

В начале недели российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Светланы Тихановской сообщили о предложении отключить Беларусь от межбанковской системы организации расчетов SWIFT. Расскажем понятным языком, что это за система, зачем она нужна и каковы перспективы отключения от нее целой страны.



Фото: Александр Ружечка

Что такое SWIFT?

SWIFT представляет собой аббревиатуру от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Согласно определению, это международная система обмена информацией и совершения платежей. Она начала свою работу в 1973 году и задумывалась как способ избавиться от некоторого хаоса: финансовые учреждения могли теперь получать свои «адреса» в виде стандартизированных уникальных кодов, что сокращало время «путешествия» переводов. SWIFT-код — это примерно то же самое, что точный адрес человека с указанием всех данных — от страны и индекса до номера квартиры и даже этажа с подъездом.

Что такое БИК?

«Синонимом» SWIFT-кода является БИК (BIC), что расшифровывается как банковский идентификационный код. Обычно в народе это тождественные понятия, хотя на деле SWIFT — это сама сеть обмена данными, а БИК — это собственно код.

Что такое IBAN?

Упомянем и IBAN, который разрабатывался для использования в ЕС, но затем получил более широкое распространение. В данном контексте это не слишком важно, однако иногда люди путают SWIFT и IBAN. Если упростить, IBAN — это идентификатор конкретного банковского счета для переводов, SWIFT-код (БИК) — идентификатор финансового учреждения.

В IBAN (его еще могут называть «номер счета») зашифрованы все реквизиты получателя, в том числе страна, SWIFT-код банка и счет клиента.

В зависимости от страны для проведения платежей может потребоваться как IBAN, так и SWIFT, а в других случаях — только SWIFT или только IBAN (есть также нюансы, связанные с обслуживанием юридических и физических лиц в зависимости от региона).

Однако главенствующий элемент всей этой схемы — SWIFT.

SWIFT является одной из наиболее распространенных систем обмена финансовой информацией, а вместе с IBAN — и самой эффективной.



Фото: Александр Ружечка

Где в мире не работает SWIFT?

Северная Корея

В настоящее время единственной страной, полностью (вероятно) отключенной от SWIFT, является Северная Корея. Важно отметить, что от SWIFT государства обычно целиком не «отключают» — это касается именно банков, прямо или косвенно замешанных в финансировании или осуществлении иной деятельности, грубо нарушающей законы, и такое ограничение имеет международную силу.

Существуют официальные и не очень схемы, позволяющие обойти санкции — с помощью сторонних организаций, которые, в свою очередь, работают с банками-корреспондентами. Правда, в этом случае банк-корреспондент также может оказаться под санкциями.

Как бы то ни было, с 2017 года SWIFT отключил от системы «все банки Северной Кореи, которые находятся под санкциями ООН». Стоит отметить, что меры по отключению SWIFT в Северной Корее были приняты намного раньше, однако полностью эффективным запрет не был из-за описанных чуть выше причин.



Фото: Arian Malek khosravi/Pexels

Иран

Сходная ситуация и с Ираном: здесь была предпринята попытка внести в список «запрещенных» банков страны те из них, которые оказались под санкциями. Часто информация преподносится как «в Иране от SWIFT отключили все банки», а затем от внимания ускользает продолжение — «находящиеся в черном списке».

Стоит отметить, что в подобные списки обычно попадают крупнейшие финансовые учреждения (обычно государственные), и это оказывает серьезное влияние на экономику страны. Но отключать прямо вот 100% попросту нет необходимости.

Альтернативы SWIFT

Вокруг SWIFT то и дело возникают конфликты — из-за возможного доступа к данным спецслужб. Например, в 2012 году говорили о перехвате информации американским АНБ, а также о санкционных ограничениях, которых опасаются отдельные страны (Венесуэла, Россия и некоторые другие). По этой причине ведется разработка собственных систем передачи банковской информации.



Фото: Александр Ружечка

Россия

В России это Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Она имеет ограниченный в сравнении со SWIFT функционал, не позволяет проводить международные операции и пока не подразумевает подключение финансовых организаций стран СНГ. На территории России к СПФС подключено больше клиентов, чем к SWIFT, однако полноценной заменой международной системе СПФС на данный момент не является, обеспечивая бесперебойность платежей лишь внутри страны.

Китай

Здесь была попытка развернуть систему Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) с возможностью, как следует из названия, международных переводов, но с использованием юаней. Началось все бодро, были достигнуты договоренности о партнерстве со многими финансовыми организациями по всему миру: на официальном сайте CIPS сообщается о 1023 участниках системы (только 41 непосредственно связаны с системой). Тем не менее CIPS также остается инструментом именно для китайских предприятий по всему миру и не является общепризнанным.

Другие страны

Есть несколько других специализированных или широко не востребованных бизнесом систем. Перспективы их развития на данный момент оценивать сложно, они туманны.



Фото: Александр Ружечка

Что будет, если…

Представители банковской сферы не смогли прояснить нам некоторые вопросы относительно того, чем грозит стране отключение от SWIFT. Комментарий предоставил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Он подчеркнул, что Беларусь «отключить от SWIFT» нельзя — речь идет именно о финансовых учреждениях, в частности о банках. В целом же Вадим Иосуб скептически отнесся к реалистичности сценария, при котором это возможно.

— Страна без SWIFT — это Северная Корея. Понятно за что: обвинения в производстве оружия массового поражения. Есть еще один прецедент — Иран. Но даже там отключены не все банки, а только часть. И там также были достаточно серьезные обвинения: подозрения в изготовлении ядерной бомбы. При этом в мире есть масса стран, режимов, которые не отличаются демократичностью, пиететом к правам человека, но при этом их банки подключены к системе SWIFT.

Если какой-то банк отключают от SWIFT (что в ситуации с Беларусью очень маловероятно), это значит, что банк не может проводить валютные платежи: получать и отправлять валюту. А значит, этого не смогут и клиенты банка — и физические лица, и предприятия. То же касается и многих других операций.

Вадим Иосуб упомянул российскую и китайскую альтернативы SWIFT, которые теоретически позволят проводить платежи в их национальной валюте, но не более.

Об обходных путях

Эксперт вновь отмечает, что для отключения от SWIFT требуются очень веские причины. В случае возможного «отлучения» банку предлагают прекратить условное финансирование террористов, к примеру. Если отказывается, начинаются санкции.

— Если банк признан нарушителем, он становится «токсичным», что может стать угрозой для любого его контрагента. Гипотетический белорусский банк, отключенный от SWIFT, может попытаться работать через какие-то, к примеру, российские банки, но они точно так же подписали международные соглашения. И тут большой вопрос: захотят ли российские банки иметь какие-то дела с «токсичным» банком? Технически — возможно, де-факто — вряд ли.



Фото: Александр Ружечка

Так а что с обычными клиентами?

— При отключении от SWIFT, думаю, пострадают владельцы пластиковых карт международных платежных систем — Visa и Mastercard. Вероятно, такими карточками нельзя будет воспользоваться даже для расчета в белорусских рублях.

Но при этом будет функционировать национальная платежная система. По идее, ее это никак не коснется.

Вадим Иосуб подтвердил информацию о том, что теоретическое отключение крупных госбанков Беларуси от SWIFT окажет негативное влияние на экономику.

Таким образом, теоретическое отключение крупных банков от системы SWIFT можно сравнить с отключением интернета или закрытием метро, но уже в масштабах страны: в краткосрочной перспективе это вызывает удивление и неудобства, в долговременной — снежный ком проблем, затрагивающих все сферы. Однако на данный момент такой сценарий кажется маловероятным.

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