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На 20 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В Беларуси на 20 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятного погодного явления.
По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, утром в пятницу на большей части территории республики, включая Минск, ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Воздух днем прогреется до +6 градусов.
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В Беларуси на 20 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятного погодного явления.
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