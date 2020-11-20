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На 20 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

20.11.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси на 20 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятного погодного явления.

На 20 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, утром в пятницу на большей части территории республики, включая Минск, ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Воздух днем прогреется до +6 градусов.

 
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В Беларуси на 20 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятного погодного явления.
 
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