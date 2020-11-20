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Минчанина отправили в колонию на два года за оскорбление сотрудника МВД

20.11.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Фрунзенского района столицы принял решение по делу минчанина, который оскорбил капитана милиции в соцсетях.

Минчанина отправили в колонию на два года за оскорбление сотрудника МВД

По сообщению пресс-службы Мингорсуда, 4 августа мужчина оскорбил начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД администрации Московского района столицы в одном из тг-каналов.

19 ноября суд признал его виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и наказал его направлением в колонию открытого типа на срок 2 года.

 
 
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Суд Фрунзенского района столицы принял решение по делу минчанина, который оскорбил капитана милиции в соцсетях.
 
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