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Тела мужчины и женщины нашли в жилом доме на Щучинщине
Источник материала: Навiны
Инцидент произошел ночью 20 ноября в деревне Великое Село Щучинского района.
По информации МЧС, в 01:07 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. У кровати обнаружили тела хозяйки дома и мужчины.
Причину возгорания пока не установили.
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Инцидент произошел ночью 20 ноября в деревне Великое Село Щучинского района.
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