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Тела мужчины и женщины нашли в жилом доме на Щучинщине

20.11.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инцидент произошел ночью 20 ноября в деревне Великое Село Щучинского района.

Тела мужчины и женщины нашли в жилом доме на Щучинщине
Источник: adukar.by

По информации МЧС, в 01:07 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. У кровати обнаружили тела хозяйки дома и мужчины.

Причину возгорания пока не установили.

 
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Инцидент произошел ночью 20 ноября в деревне Великое Село Щучинского района.
 
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