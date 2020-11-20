С ветром, но без дождей: синоптики рассказали о погоде в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Сильный ветер ожидается в Беларуси в пятницу, сообщил Гидромет.

Объявлен оранжевый уровень опасности . В некоторых регионах страны будет наблюдаться усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

"Ветер юго-западный, западный порывистый, утром на большей части, днем местами сильный порывистый", - пояснили синоптики.

Днем будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут только по востоку страны. Температура воздуха составит от +1°С до +7°С в зависимости от региона.

В столице синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Осадков не предвидится. Ветер западный порывистый, утром сильный порывистый. Температура воздуха утром +3.. +4°С, днем +4.. +5°С, вечером +3.. +1°С.

Читайте также:

Погода портится: ГАИ дала небанальные советы водителям и пешеходам

ГАИ предупредила автолюбителей о котиках под капотом