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С ветром, но без дождей: синоптики рассказали о погоде в пятницу
20.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Сильный ветер ожидается в Беларуси в пятницу, сообщил Гидромет.
© Sputnik / Александр Кряжев
Объявлен
"Ветер юго-западный, западный порывистый, утром на большей части, днем местами сильный порывистый", - пояснили синоптики.
Днем будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут только по востоку страны. Температура воздуха составит от +1°С до +7°С в зависимости от региона.
В столице синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Осадков не предвидится. Ветер западный порывистый, утром сильный порывистый. Температура воздуха утром +3.. +4°С, днем +4.. +5°С, вечером +3.. +1°С.
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Оранжевый уровень объявлен 20 ноября из-за сильного ветра – утром он будет наблюдаться почти во всей стране, днем сохранится в некоторых регионах.
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