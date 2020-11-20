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Daimler и Geely займутся разработкой нового двигателя

20.11.2020 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн Daimler и китайский холдинг Geely намерены объединить усилия в деле разработки нового мотора, который планируется использовать на машинах с гибридными установками. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного представителя немецкого автогиганта.


По его словам, «компании планируют разработать высокоэффективный модульный двигатель», но в детали представитель Daimler не вдается. При этом в Geely информацию о возможном сотрудничестве и вовсе отказались комментировать. А немецкое издание Handelsblatt сообщает, что выпуск нового мотора будет налажен в 2024 году, причем как в Китае, так и в Европе на мощностях Mercedes — речь идет о сотнях тысяч единиц в год. С учетом пандемии и нынешней неблагоприятной экономической ситуации такой шаг позволит Daimler и Geely сэкономить сотни миллионов евро.

Напомним, что с 2018 года Geely является крупнейшим акционером Daimler (китайцам принадлежит без малого десятая часть акций немецкого концерна). В прошлом году стороны объявили о создании сразу двух СП с равными долевым участием — одно из них займется разработкой новых моделей бренда Smart, а в зону ответственности компании StarRides входят прокат и лизинг автомобилей Mercedes в Китае.

 
 
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Концерн Daimler и китайский холдинг Geely намерены разработать новый мотор, который планируется использовать на машинах с гибридными установками.
 
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