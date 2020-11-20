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Daimler и Geely займутся разработкой нового двигателя
Источник материала: Tut.by
Концерн Daimler и китайский холдинг Geely намерены объединить усилия в деле разработки нового мотора, который планируется использовать на машинах с гибридными установками. Об этом сообщает
По его словам, «компании планируют разработать высокоэффективный модульный двигатель», но в детали представитель Daimler не вдается. При этом в Geely информацию о возможном сотрудничестве и вовсе отказались комментировать. А немецкое издание
Напомним, что с 2018 года Geely является крупнейшим акционером Daimler (китайцам принадлежит без малого десятая часть акций немецкого концерна). В прошлом году стороны объявили о создании сразу двух СП с равными долевым участием — одно из них займется разработкой новых моделей
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Концерн Daimler и китайский холдинг Geely намерены разработать новый мотор, который планируется использовать на машинах с гибридными установками.
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