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Орбиту Земли пересечет астероид стоимостью $17,4 млрд

20.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В конце ноября мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид размером от 370 до 820 м. Об этом говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.

Астероид 153201 (2000 WO107) приблизится к нашей планете 29 ноября. Расстояние между этим небесным телом и Землей, как уточняет Space Reference со ссылкой на данные NASA, составит более 4 млн км.

Для сравнения расстояние между Луной и Землей меньше более чем в 10 раз. Астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара, передает РБК.

Спектральный анализ показал, что астероид содержит никель, железо и кобальт. По оценкам базы данных Asterank, стоимость полезных ископаемых астероида составляет $17,4 млрд. Гипотетическая прибыль от освоения оценивается в почти $726 млн.

 
 
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В конце ноября мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид размером от 370 до 820 м. Об этом говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.
 
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