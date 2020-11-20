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Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии

20.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Результаты пересчета голосов, отданных в Джорджии во время выборов президента США, подтвердили победу демократа Джо Байдена в этом штате.

Об этом в четверг, 20 ноября, заявил вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер на своем сайте, передает DW.

После повторной обработки бюллетеней во всех 159 округах действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп набрал 2462857 голосов, а Байден - 2475141, тем самым преимущество последнего составило 12284 голосов. Пересчет лишь незначительно уменьшил отрыв Джо Байдена, первоначально он составлял 12780 голосов.

"Первый в истории штата полный аудит подтвердил имя победителя", - заявил Раффенспергер.

Американские СМИ сообщили, что из-за крайне малого разрыва - менее чем 0,5% голосов - республиканцы могут потребовать новый пересчет, на этот раз с применением сканеров для обработки бюллетеней. Первый пересчет проводился вручную.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Изначально Трамп лидировал в Джорджии, которая назначает 16 выборщиков, но отрыв постепенно сокращался, 6 ноября Байден вырвался вперед. Крупнейшие СМИ США отдали победу демократу на выборах с 306 голосами выборщиков, Трамп по-прежнему отказывается признать свое поражение и заявляет о масштабных фальсификациях.

 
 
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Результаты пересчета голосов, отданных в Джорджии во время выборов президента США, подтвердили победу демократа Джо Байдена в этом штате.
 
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