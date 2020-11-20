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Три белорусских мультфильма удостоены наград фестиваля в Белокурихе

20.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анимационные фильмы "Беларусьфильма" удостоены наград на Международном фестивале сказочного жанра в детском и семейном кино "Хрустальные ключи", прошедшем 10-18 ноября в Белокурихе (Алтайский край, Россия), сообщили interfax.by на киностудии.

"Так, в номинации "Анимация. Короткий метр" приз и диплом I степени получил мультфильм "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой, диплом II степени завоевал анимационный фильм "Как медведь друга искал" Игоря Волчека. Кроме того, специальный диплом "За романтичность" достался анимационному фильму "Красавец и Чудовище" Натальи Дарвиной (Хаткевич)", - говорится в сообщении на официальном сайте "Беларусьфильма".

Там также отмечено, что в программе были представлены мультфильмы таких известных студий, как: "Союзмультфильм", "Маша и Медведь", "Кинофест", "Мастер-фильм студия", "Wizart", "Аnimaccord" и др.
 
 
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Анимационные фильмы "Беларусьфильма" удостоены наград на Международном фестивале сказочного жанра в детском и семейном кино "Хрустальные ключи", прошедшем 10-18...
 
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