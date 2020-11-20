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В Солигорске утром 20 ноября задержан Анатолий Бокун
Источник материала: Партизан
Утром 20 ноября в Солигорске милиция задержала лидера стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна. Его завезли в местный РОВД, сообщает телеграм-канал @stachkom.
Стачком "Беларуськалия" в августе 2020-го. Анатолий Бокун третий справа / Из архива Еврорадио
В последние месяцы Бокун провел за решёткой десятки суток. В сентябре он вышел на свободу после 15 суток административного ареста, и вскоре был осужден ещё на 25 суток за "неповиновение" и "нарушение порядка проведения массовых мероприятий". Наказание отбывал в Узде, объявлял за решёткой голодовку. Но в октябре на свободу Анатолия Бокуна не выпустили, осудили еще на 15 суток.
Тем временем руководство "Беларуськалия" уволило "за прогулы" полсотни забастовщиков и пригрозило увольнением работникам, которые также не будут работать,
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Утром 20 ноября в Солигорске милиция задержала лидера стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна. Его завезли в местный РОВД, сообщает телеграм-канал @stachkom.
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