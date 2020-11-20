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ТАСС: пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии

20.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Преимущество демократа составило 12 284 голоса


Джозеф Байден AP Photo/Andrew Harnik

Результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу демократа Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте вице-губернатора Брэда Раффенспергера.

Там изложены результаты вторичной обработки чуть более 5 млн бюллетеней во всех 159 округах штата. Республиканец Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, Байден - 2 475 141. Преимущество демократа составило 12 284 голоса.

Отделения избиркома Джорджии первоначально обработали более 4,99 млн бюллетеней и присудили победу Байдену. Он по итогам первичного подсчета набрал на 12 780 голосов больше своего соперника. "Первый в истории Джорджии полный аудит подтвердил, что новая система обработки бумажных бюллетеней точно подсчитала и передала результаты", - отметил вице-губернатор, представляющий Республиканскую партию США. По словам Раффенспергера, пересчет голосов "подтвердил имя победителя и должен укрепить доверие избирателей к полученным результатам".

В первые дни после выборов в Джорджии (16 голосов выборщиков) лидировал Трамп, однако по мере обработки бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, а 6 ноября демократ вырвался вперед. По данным избиркома штата, Байден опережал Трампа на 0,3% голосов. Столь малый разрыв потребовал пересчета. Крайний срок официального подведения итогов волеизъявления в Джорджии истечет 20 ноября.

По данным газеты The New York Times, республиканцы вправе потребовать еще одного пересчета голосов в этом штате, если разрыв между соперниками снова окажется в пределах 0,5%. В таком случае будут применены сканеры, рассчитанные на высокую скорость обработки бюллетеней. Первый пересчет проводился вручную.
 
 
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Преимущество демократа составило 12 284 голоса
 
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