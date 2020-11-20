Макрон дал имамам 15 дней на принятие хартии республиканских ценностей

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Как сообщил Елисейский дворец, 18 ноября Макрон встретился с представителями Совета мусульманского культа и дал 15 дней на принятие хартии. По словам французского лидера, в документе должны провозглашаться республиканские ценности, а ислам должен быть обозначен как одна из религий, а не политическое движение. Кроме того, будет запрещено иностранное вмешательство в деятельность французских мусульманских общин.





В свою очередь Совет мусульманского культа должен создать государственный совет имамов - специальный орган, который будет сертифицировать имамов во Франции. У него будет право отзывать служителей культа в случае их несоответствия хартии.





передает радио "Свобода". В Совет входят девять мусульманских федераций Франции. У трех из них, по данным Елисейского дворца, отсутствует республиканское видение,радио "Свобода".





На встрече Эмманюэль Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. В числе прочих документ предусматривает ограничения на домашнее обучение для детей и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Для родителей, нарушивших закон об обязательном посещении детьми школы, предусматривается наказание в виде шести месяцев тюремного заключения, а также крупные штрафы.





пишет newsru.com/ Кроме того, вводится запрет на передачу персональных данных человека тем, кто планирует причинить ему вред,newsru.com/





Ожидается, что кабинет министров Франции обсудит законопроект 9 декабря.





Осенью во Франции произошло несколько нападений, причастными к которым оказались радикально настроенные мусульмане. В середине сентября этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров жестоко убил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров заявил, что "казнил" педагога и отрезал ему голову за оскорбление пророка.





Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди мусульман.





Через две недели после убийства Пати выходец из Туниса убил ножом трех человек в Ницце. В тот же день злоумышленник угрожал полицейским и прохожим ножом в Авиньоне.





Во Франции проживает самая крупная в Западной Европе мусульманская община. По данным МВД Франции, в поле зрения властей находятся более четырех тысяч иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них подлежат высылке.



