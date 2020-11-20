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Скрывают статистику и требуют неустойку. 5 советов, как не попасться на уловки агентов по контекстной рекламе
20.11.2020 09:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Негативный опыт сотрудничества с агентствами контекстной рекламы возникает у многих компаний — одни не «чувствуют» продукт, другие накручивают результаты и «сливают» бюджеты… А когда вы решаете сменить подрядчика, начинается самое интересное. Директор
— Бизнес любого агентства контекстной рекламы складывается из двух составляющих: непосредственно услуги по настройке и запуску кампаний и пополнения рекламных аккаунтов в Яндекс. Директе и Google Ads. Казалось бы, все просто: вы платите деньги и получаете настроенные кампании или нужную сумму на счете за вычетом небольшой комиссии агентства. Но на практике далеко не всегда все проходит гладко, особенно если вы вдруг решите сменить агентство. На рынке до сих пор есть компании, которые пытаются удерживать клиентов не самыми этичными путями.
Мы опросили более 1000 клиентов сервиса Webcom Pay, которые уже имели опыт сотрудничества с другими агентствами, и выяснили: 728 из них (73%) в той или иной мере сталкивались с не самыми этичными попытками удержания на стороне бывшего подрядчика.
Мы проанализировали наиболее распространенные проблемы и уловки и сейчас расскажем, к чему они могут привести и как их избежать.
1. Агентство не отдает и не дает переносить аккаунты
Ситуация. Клиент на старте оплатил создание кампаний или агентство создало их бесплатно в рамках какой-то акции. Прошло время, клиент недоволен услугами подрядчика и хочет перенести кампании в другое агентство, о чем пишет или говорит по телефону менеджеру. В ответ получает что-то вроде:
Почему это возможно? Агентство включило в договор пункты о неустойке и о закреплении за собой прав на объявления и настройки кампании. Выглядеть эти пункты могут примерно так:
Риски для компании. При смене подрядчика рекламные кампании придется пересоздавать заново или судиться с агентством, отстаивая свою позицию. При этом результаты разбирательства сложно прогнозировать, затянуться оно может надолго, а реклама в это время будет стоять.
Что делать:
Как должно быть. В договоре прямо прописаны условия передачи авторских прав заказчику.
2. Агентство не дает доступы к аккаунтам и аналитике
Ситуация. Клиент хочет проверить работу агентства и просит предоставить доступы в рекламные кабинеты и к системам аналитики, установку и настройку которых агентство обещало сделать перед запуском рекламы. Менеджер отвечает:
Почему это возможно? Скорее всего, вопросы передачи доступов не прописаны в договоре, т.е. агентство формально может ограничиться отчетом, который специалисты составляют по результатам отчетного периода.
При этом агентство может попытаться прикрыться формулировкой вроде: «В оговоренные сроки исполнитель предоставляет заказчику отчет об эффективности рекламных кампаний, на основании которого рассчитывается вознаграждение исполнителя за выполненные работы и составляется акт сдачи-приемки».
Риски для компании. Без доступов к аналитике и рекламным кабинетам клиент не может проверить, какой бюджет «открутило» агентство за период и созданы ли кампании, прописанные в договоре, в принципе. А агентство ведь вполне может выдумывать данные для отчета, завышая бюджеты и затраты на настройку и ведение кампаний, и разницу класть себе в карман.
Если агентство не дает доступы, высок риск, что при попытке сменить подрядчика клиент столкнется с проблемами, описанными в первом блоке статьи.
Что делать:
Как должно быть. В договоре прописаны обязательства исполнителя по предоставлению доступов к рекламным аккаунтам.
Важно. Агентство может предоставлять доступы только для чтения, без права редактировать кампании и вносить какие-либо изменения — у клиента будет возможность посмотреть статистику и результаты, но ничего сломать или поменять даже случайно нельзя.
3. Агентство вешает на клиента курсовую разницу
Ситуация. Клиент зачисляет деньги на аккаунты рекламных систем через агентство по курсу, который согласует с менеджером при выставлении каждого счета — по сути, работает по предоплате. Когда курс внезапно подскакивает, менеджер агентства говорит, что нужно доплатить:
Почему это возможно? Юридические основания найти сложно. Условия зачисления в договорах обычно прописываются достаточно прозрачно: и курс, и комиссия агентства, и сроки пополнения аккаунтов.
Единственная лазейка для агентства в этой ситуации — попытаться списать повышение курса на форс-мажор, хотя по законодательству изменение курсов валют обстоятельством непреодолимой силы не считается.
На мой взгляд, ситуация возможна по одной простой причине — агентство попало на кассовый разрыв и пытается его закрыть всеми возможными и невозможными способами.
Риски для клиента в случае, если агентство не берет курсовую разницу на себя:
Что делать:
Важно. В случае расторжения договора агентство вернет вам деньги в белорусских рублях, без перерасчета и компенсации за изменение курса. Если агентство уйдет в банкротство, то с большой долей вероятности вы не получите ничего либо вернете часть денег спустя полгода-год.
Как должно быть. Условия зачисления средств, курсы и комиссии должны быть четко прописаны в договоре.
4. Агентство создает аккаунты в «странных» валютах
Ситуация. Агентство предлагает выгодные условия пополнения рекламных кабинетов с минимальной комиссией или вовсе без нее. Но с нюансом — валютой аккаунта будут не привычные доллары, российские или белорусские рубли, а польские злотые, венгерские форинты или что-то не менее экзотичное. Менеджер обосновывает это примерно так:
Почему это возможно? Официальные партнеры рекламных систем в Беларуси зачисляют средства на аккаунты в нескольких валютах:
Если агентство предлагает «странные» валюты, вариантов всего два: либо оно является партнером систем в другой стране, либо каким-то неведомым способом перегоняет деньги в другую валюту без видимых на то причин. Это может значить, что агентство представлено на территории Беларуси неофициально и не факт, что платит все полагающиеся налоги.
Риски для клиента:
Что делать:
Как должно быть. Валюта аккаунта в рекламной системе должна совпадать с валютой, официально установленной для Беларуси. В долларах США — для Google Ads, Facebook, Instagram и myTarget. В российских рублях — для ВКонтакте. В белорусских рублях и условных единицах, привязанных к белорусскому рублю — для Яндекс. Директа и Яндекс.Маркета. Только так и никак иначе могут зачислять деньги на аккаунты официальные партнеры систем в нашей стране.
5. Агентство дробит или пересоздает аккаунты
Ситуация. Клиент хочет проконтролировать кампании, агентство этому не препятствует, но оказывается, что вместо одного общего аккаунта реклама запущена с нескольких. Обоснование от агентства:
Почему это возможно? При создании новых аккаунтов Google дает бонус — компенсирует затраты на рекламу на сумму до $ 90. Если клиент про эту возможность не знает, агентство может оставить этот бонус себе. Несколько аккаунтов — несколько бонусов. Для недобросовестного агентства хороший дополнительный заработок.
Риски для клиента. Кампании могут быть заблокированы, а домен навсегда забанен в Google. Чтобы запустить рекламу в дальнейшем, нужно будет переносить сайт на новый домен и настраивать кампании заново с нуля.
Что делать:
Как должно быть. Если бюджет небольшой — вся реклама должна идти через один аккаунт. При большом бюджете можно заводить несколько аккаунтов, но только если это логически оправдано: например, в отдельный аккаунт вынесена мобильная или видеореклама. Дробить аккаунты, к примеру, создавать отдельный аккаунт для каждой категории — нельзя ни в коем случае.
В завершение
Любые махинации недобросовестного агентства всегда бьют по клиентам. В некоторых случаях можно отделаться относительно легко, потратив некоторую сумму денег на юриста и определенное время на разрешение ситуации.
Но если агентство «схлопнется», клиент потеряет все: и деньги, и время, и кампании, и прибыль, которую могли бы получить за время простоя.
Самых негативных последствий можно избежать, если со старта внимательно изучать все договоры и соглашения с юристами и выбирать надежных партнеров, а не агентства-однодневки с красивыми лендингами и новорожденными юрлицами.
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Скрывают статистику и требуют неустойку. 5 советов, как не попасться на уловки агентов по контекстной рекламе
Негативный опыт сотрудничества с агентствами контекстной рекламы возникает у многих компаний - одни не «чувствуют» продукт, другие накручивают результаты и...
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