УПК: при решении о мере пресечения должны учитываться характер подозрения, личность, возраст, род занятий и другие обстоятельства

Источник материала: Onliner

Сегодня должны состояться похороны Романа Бондаренко. Тело парня еще не погребено, а Генпрокуратура уже успела возбудить дело в связи с «разглашением врачебной тайны, повлекшим тяжкие последствия». Вечером в четверг, 19 ноября, поступила информация о задержании журналистки Tut.by Катерины Борисевич. Нашу коллегу увезли в СИЗО КГБ, ее статус был неизвестен. Цитируя Уголовно-процессуальный кодекс, напоминаем об основаниях применения мер пресечения.

«1. Меры пресечения могут применяться органом, ведущим уголовный процесс, лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый могут скрыться от органа уголовного преследования и суда; воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние; противодействовать исполнению приговора.

2. При решении вопроса о необходимости применения меры пресечения к подозреваемому или обвиняемому должны учитываться характер подозрения или обвинения, личность подозреваемого или обвиняемого, их возраст и состояние здоровья, род занятий, семейное и имущественное положение, наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства.

3. При отсутствии необходимости в применении меры пресечения у подозреваемого или обвиняемого берется письменное обязательство являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс».