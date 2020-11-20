Трогательный момент: Елизавета II и ее муж празднуют 73-ю годовщину свадьбы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Букингемский дворец опубликовал новый снимок королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа: кадр напомнил о 73-й годовщине свадьбы супругов и растрогал поклонников семьи.

Будущая королева Елизавета и греческий принц Филипп впервые увидели друг друга в 1934 году, но только летом 1939 года по-настоящему влюбились друг в друга. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года, а брак оказался самым крепким и долгим за всю историю королевства.

© AP Принцесса Елизавета и лейтенант Филипп Маунтбаттен. Через месяц они поженятся, а через год у принцессы родится первенец.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый кадр от пресс-службы Букингемского дворца: на снимке Елизавета II и ее муж вместе разглядывают поздравительную открытку от своих правнуков - детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

© AP Принцесса Елизавета и принц Филипп, герцог Эдинбургский, машут с балкона Букингемского дворца в день их свадьбы

Трогательная публикация набрала множество комментариев и поздравлений в сети: поклонники пожелали паре оставаться вместе еще долгие годы и выразили восхищение их историей любви.

© AP Британская принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) и Филипп, герцог Эдинбургский

Напомним, что свою изоляцию во время первой вспышки пандемии королева и принц Филипп провели вместе. И лишь в начале ноября Елизавета II впервые появилась на публике в маске .

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