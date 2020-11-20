Нюрнбергский процесс: 75 лет назад начался суд над нацистами

Источник материала: Sputnik Беларусь

Международный военный трибунал в немецком Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. К инициативе присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции.

Нюрнбергский процесс, который нередко называют "Судом истории", начался 20 ноября 1945 года и длился почти год, до 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.

Главным судьей был назначен представитель Великобритании лорд Джеффри Лоренс. От СССР членом трибунала был утвержден заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза Иона Никитченко, от США - бывший генеральный прокурор страны Фрэнсис Биддл, от Франции - профессор уголовного права Анри Доннедье де Вабр.

Каждая из четырех стран направила на процесс своих главных обвинителей, их заместителей и помощников, на которых возлагалось расследование дел главных нацистских преступников и их обвинение. Процесс был построен на сочетании процессуальных порядков всех представленных в трибунале государств. Решения принимались большинством голосов.

Мир потрясли озвученные в ходе процесса факты об изуверских опытах над людьми, о массовом использовании спецпрепаратов умерщвления, о так называемых душегубках-газенвагенах, о работающих без остановки днем и ночью мощных кремационных печах. Советская прокуратура передала судьям образцы обработанной человеческой кожи и мыла, изготовленное из человеческих тел. С трудом осознавая происходившее, судьи начали подозревать советских юристов в преувеличениях: так судья Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях. После просмотра 45-минутной кинохроники из лагерей Паркер три дня не вставал с постели. Видео, представленное советской стороной, развеяло предположения о том, что истории о немецкой оккупации на Востоке были преувеличены.

Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Зейсс-Инкварт, Борман, Йодль. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Суд также признал преступными организациями СД, Гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.

Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни.

Нюрнбергский трибунал создал прецедент подсудности высших государственных чиновников международному суду. С Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права.