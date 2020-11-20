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Приложение MeowTalk переводит с кошачьего. Отзывы неоднозначные
20.11.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
MeowTalk записывает звук, а затем пытается определить его значение. Автор приложения — бывший инженер Amazon Alexa Хавьер Санчес (Javier Sanchez).
Пока в словаре 13 фраз, среди них: «Покорми меня!», «Я злюсь!» и «Оставьте меня в покое!», пишет
Обучению AI помогают сами владельцы животных — они расширяют датасет, записывая своих питомцев. При этом вместо общей базы данных кошачьего языка формируется уникальная для каждого профиля. Исследования показывают, что, в отличие от своих хозяев, кошки не говорят на одном языке — мяуканье каждой особи уникально.
Снова и снова записывая и распознавая звуки одного и того же питомца, AI начинает лучше понимать его голос — чем больше повторений, тем точнее результат.
Конечная цель разработчиков — умный ошейник, который будет озвучивать перевод мяуканья.
Приложение доступно бесплатно как в Google Play Store, так и в Apple App Store.
Поскольку приложение все еще находится на ранней стадии разработки, отзывы неоднозначные, есть жалобы на ошибки в приложении.
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MeowTalk записывает звук, а затем пытается определить его значение. Автор приложения — бывший инженер Amazon Alexa Хавьер Санчес (Javier Sanchez).
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