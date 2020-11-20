Приложение MeowTalk переводит с кошачьего. Отзывы неоднозначные

Источник материала: Ежедневник

MeowTalk записывает звук, а затем пытается определить его значение. Автор приложения — бывший инженер Amazon Alexa Хавьер Санчес (Javier Sanchez).

Пока в словаре 13 фраз, среди них: «Покорми меня!», «Я злюсь!» и «Оставьте меня в покое!», пишет dev.by , ссылаясь на bbc.com.

Обучению AI помогают сами владельцы животных — они расширяют датасет, записывая своих питомцев. При этом вместо общей базы данных кошачьего языка формируется уникальная для каждого профиля. Исследования показывают, что, в отличие от своих хозяев, кошки не говорят на одном языке — мяуканье каждой особи уникально.

Снова и снова записывая и распознавая звуки одного и того же питомца, AI начинает лучше понимать его голос — чем больше повторений, тем точнее результат.

Конечная цель разработчиков — умный ошейник, который будет озвучивать перевод мяуканья.

Приложение доступно бесплатно как в Google Play Store, так и в Apple App Store.

Поскольку приложение все еще находится на ранней стадии разработки, отзывы неоднозначные, есть жалобы на ошибки в приложении.