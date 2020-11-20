Мать Романа Бондаренко показала его анализы на алкоголь. Результат – 0 промилле

Источник материала: Ежедневник

Из документа следует, что в крови Романа Бондаренко этилового спирта нет - результат 0.

Алена Бондаренко, мать погибшего Романа, передала в редакцию «Нашей Нівы» копию анализа крови сына.





Из документа видно, что образец крови был отобран в 00:30 12 ноября, то есть когда Роман поступил в больницу.

«Это анализ, который был взят у Романа сразу после того, как его поместили в больницу. Я своими глазами видела этот результат в его медицинской карте утром после его госпитализации, когда Роман был еще жив », - сказала Алена.

Что касается символов напротив анализов мочи и слюны, которые похожи на цифру 7, мама говорит, что это латинские буквы Z. Проще говоря - тире.

Елена также дала разрешение на публикацию документа:

«Я, Елена Бондаренко, мама Романа Бондаренко, официально разрешаю вам публиковать результаты лабораторных исследований, которые я вам прислала».

