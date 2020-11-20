Volvo создала «симулятор вождения» с использованием игровых технологий

Источник материала: Tut.by

Установка с подвижным водительским креслом, рулем с тактильной обратной связью и шлемом виртуальной реальности может вызвать зависть даже у серьезного геймера. Но на деле это новый «симулятор вождения», о котором рассказала компания Volvo.





Симулятор использует софт для 3D-моделирования в реальном времени от компании Unity, стоящей за одной из самых популярных в мире платформ для разработки видеоигр, и финских экспертов в области виртуальной и смешанной реальности Varjo. Он сочетает реалистичную трехмерную графику высокой четкости, очки с дополненной реальностью и костюм Teslasuit, который обеспечивает тактильную обратную связь с виртуальным миром, а также отслеживает реакции организма.





Такое сочетание программного и аппаратного обеспечения позволяет инженерам Volvo бесконечно моделировать сценарии дорожного движения (в частности, и на реальном испытательном треке, используя настоящий автомобиль), изучая реакции водителя на различные ситуации в безопасной обстановке, что значительно дешевле, чем в настоящих тестах. Они могут получить информацию для разработки новых функций в области безопасности и автономного вождения, помещать точную трехмерную модель любого автомобиля в любую виртуальную среду, оценивая конструкцию при различном освещении, местоположении и погоде.





В компании отмечают, что симуляции в виртуальной и смешанной реальности позволяют в первую очередь проводить тестирование автомобильных систем безопасности в реалистичной обстановке без необходимости создавать какие-либо физические прототипы или выстраивать сложные сценарии на практике, что может быть опасным, трудоемким и дорогостоящим.