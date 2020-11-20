В Гродно, в микрорайоне Ольшанка, неизвестные повредили автомобиль, зацепило еще три рядом

Источник материала: Tut.by

В Гродно, в микрорайоне Ольшанка, неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю — сотруднику милиции. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.





По данным следствия, 20 ноября, около 01.30, в милицию сообщили о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно.

Оказалось, неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Около автомобиля были следы горения. Есть признаки взрыва в передней части машины. Также повреждены три автомобиля рядом.





По словам владельца машины и данным СК, он — сотрудник милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом».

Кто повредил автомобили — неизвестно.