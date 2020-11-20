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В Гродно, в микрорайоне Ольшанка, неизвестные повредили автомобиль, зацепило еще три рядом

20.11.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно, в микрорайоне Ольшанка, неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю — сотруднику милиции. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.


По данным следствия, 20 ноября, около 01.30, в милицию сообщили о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно.

Оказалось, неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Около автомобиля были следы горения. Есть признаки взрыва в передней части машины. Также повреждены три автомобиля рядом.


По словам владельца машины и данным СК, он — сотрудник милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом».

Кто повредил автомобили — неизвестно.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно, в микрорайоне Ольшанка, неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю - сотруднику милиции. Также повреждены три стоящих...
 
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